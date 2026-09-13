Александр Збруев вышел на связь после новостей о срочной госпитализации

12 сентября к 88-летнему актеру приехала скорая помощь, и врачи решали вопрос о госпитализации. Как сообщил Telegram-канал Mash, причиной стало обострение урологического заболевания.

Однако сам Збруев в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что с ним все в порядке. Актер ответил бодрым голосом и даже пошутил по поводу позднего звонка журналистов.

«И со мной все в порядке. Так и напишите. Всё нормально, не переживайте...» — сказал Александр Збруев.

Директор театра «Ленком» Дмитрий Берестов также подтвердил, что речь идет о плановой госпитализации в рамках профилактических мероприятий.

«У Александра Викторовича проходит плановая госпитализация... Всё под контролем врачей, здоровью и жизни Александра Викторовича ничто не угрожает», — уточнил он.

По словам Берестова, актер регулярно проходит профилактику для поддержания здоровья.

Александр Збруев — народный артист РСФСР, один из ведущих актеров театра «Ленком». Он родился в 1938 году в Москве, окончил Щукинское училище и с 1961 года служит в «Ленкоме».

За свою карьеру актер сыграл десятки ролей в театре и кино. Широкую известность ему принесли фильмы «Мой младший брат», «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Ты у меня одна» и другие.

Несмотря на почтенный возраст, Збруев продолжает выходить на сцену. 23 сентября, как и запланировано, он должен сыграть свой моноспектакль в «Ленкоме». Поклонники желают артисту скорейшего возвращения в рабочую форму.