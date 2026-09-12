88-летнего Александра Збруева спасают врачи

Тревожные новости пришли из Москвы: 88‑летний народный артист РСФСР Александр Збруев оказался в центре внимания медиков. Актеру потребовалась экстренная помощь — к нему домой оперативно прибыла бригада скорой помощи.

Как сообщает Mash, у Александра Викторовича резко обострилось урологическое заболевание. Артист испытывал сильный дискомфорт и столкнулся с острыми проблемами с мочеиспусканием. Врачи сначала оказывали необходимую помощь прямо на месте, параллельно решая вопрос о госпитализации. И в итоге все же приняли решение госпитализировать любимого миллионами поклонников артиста.

Правда, сам Александр Збруев заверил журналистов, что с ним все в порядке.

«Со мной все в порядке. Так и напишите. Все нормально, не переживайте», — цитирует Александра Викторовича KP.RU, журналисты которой дозвонились до него поздним субботним вечером.

В Ленкоме подтвердили, что сейчас Александр Збруев находится под присмотром врачей, которые и занимаются спасением здоровья артиста. Но в театре госпитализацию назвали плановой.

«Для поддержания здоровья. Все под контролем врачей, здоровью и жизни Александра Викторовича ничто не угрожает», — сказал директор Ленкома Дмитрий Берестов.

Александр Збруев — один из столпов отечественной сцены и экрана, ведущий актер театра «Ленком». Его имя прочно вошло в историю кино: зрители любят его за яркие роли в таких картинах, как «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Бедная Саша» и многих других. Творческий путь артиста — это десятки запоминающихся образов и огромный вклад в развитие российского искусства.

Поклонники и коллеги с волнением следят за новостями о состоянии любимого актера и желают ему скорейшего восстановления.

Давайте пожелаем здоровья Александру Збруеву! Оставляйте свои пожелания в комментариях.