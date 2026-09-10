Александр Панайотов признался в любви Ларисе Долиной

Одним из первых ее поздравил коллега и близкий друг Александр Панайотов, опубликовав в социальных сетях трогательный архивный снимок.

На кадре артист стоит на колене, держит Долину за руку и прижимается к ней лицом.

«С днем рождения, моя дорогая Лариса Александровна! Бесконечно люблю!» — написал Панайотов.

Именинница не оставила поздравление без ответа. В комментариях она поблагодарила артиста и призналась, что тоже очень его любит.

Кроме того, Долина намекнула, что поклонников скоро ждет сюрприз от их творческого тандема.

Лариса Долина и Александр Панайотов познакомились на телепроекте «Народный артист», где певица была членом жюри. Она сразу выделила молодого исполнителя, разглядев в нем незаурядный талант.

Их творческий союз оказался успешным: совместная песня «Лунная мелодия» стала хитом и надолго осталась в ротации радиостанций.

За годы дружбы Панайотов не раз публично признавался в глубоком уважении к Долиной, называя ее своей наставницей.

Сама певица, пережившая за последние два года серьезные испытания, связанные с потерей квартиры и судебными разбирательствами, продолжает активно работать и радовать поклонников новыми проектами.

Артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, в которую кидали камни. По ее словам, она стала «козлом отпущения», хотя не первая оказалась в подобной ситуации. Долина также отметила, что приняла это испытание как посланное свыше и перевернула страницу.