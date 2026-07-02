Александр Бердников о свадьбе 16-летней дочери: «ЗАГСа пока не будет»

16-летняя Милана вскоре станет женой друга семьи по имени Мигель. Праздник пройдет в соответствии с цыганскими традициями, но при одном условии — торжество будет закрытым для посторонних, никаких журналистов и съемок.

Официальной регистрации в ЗАГСе пока не будет. Свадьба состоится по традициям, а документы молодожены оформят позже — когда обоим исполнится по 18 лет.

«Пока речь идет о свадьбе согласно традициям, и то, мы не спешим. ЗАГСа пока не будет. Вопрос решен, что все будет, они давно вместе, но мы не обсуждаем ни конкретных дат, ни условий. Не факт даже, что в этом году, главное, что есть договоренности, остальное уладится», — рассказал Бердников в интервью Woman.ru.

Несмотря на подготовку к свадьбе, у семьи есть и другие заботы. Милана еще не определилась с будущей профессией — по словам отца, ей нравится творческое направление, возможно, она станет дизайнером.

Жених Мигель тоже учится и занимается спортом, он баскетболист. Родители не торопят события, ведь ребята еще студенты и не могут сами содержать семью.

Сам Александр Бердников стал известен в начале 2000-х как участник группы «Корни». После проекта «Фабрика звезд-1» его лицо знала вся страна.

Сейчас он уже давно отошел от активной музыкальной карьеры, женился на цыганке Насте и воспитывает четверых детей. В 2024 году певец стал отцом в четвертый раз. Семья Бердниковых живет закрыто и редко дает комментарии прессе.