16-летняя дочь солиста «Корней» Александра Бердникова выходит замуж

16-летняя Милана Бердникова, старшая дочь солиста «Корней», выходит замуж. Об этом Александр Бердников рассказал журналистам на премьерном показе фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», куда пришел с женой и младшими детьми.

Кто стал избранником дочери Александра Бердникова

Старшую дочь на мероприятии не было. Она, по словам отца, подбирает свадебный наряд.

Избранником Миланы стал сын друзей семьи, с которым она дружит с детства.

«Ну и так сложилось, что теперь женятся», - отметил Александр Бердников.

Певец оставил без ответа вопросы о причинах столь раннего брака и возможном скором появлении внуков. Кто будет оплачивать свадьбу, пока не решено, но Бердников предположил, что расходы возьмут на себя родители.

Кирилл Туриченко, также присутствовавший на премьере, в шутку заявил, что готов бесплатно выступить на свадьбе Миланы и всех будущих свадьбах детей коллеги.

Что известно о семье Александра Бердникова

Александр Бердников женат на Ольге Мажарцевой уже 18 лет. Они встретились в Ростове-на-Дону в 2008 году, и уже через два месяца певец сделал предложение. В июле того же года состоялись свадьба и венчание. Ольга — непубличная личность, полностью посвятившая себя семье.

У пары четверо детей: Милана, которая занимается танцами и дизайном, Марсель, увлекающийся боксом, а также двойняшки Роза и Валентина, родившиеся в 2016 году. Одна из девочек названа в честь бабушки, имя второй выбрала старшая сестра.

По цыганским традициям Александр мечтал о большой семье. Но значительную часть семейных забот на себя все-таки взяла его супруга. В задачи Бердникова в семействе входит помогать ей с детьми, ходить в магазин и гулять с собакой.

А как вы думаете, не поспешил ли Александр Бердников выдать дочь замуж столь раннем возрасте? Делитесь в комментариях