Алана Мамаева о выселении Ларисы Долиной: "Приставы разберутся"

Ларисе Долиной необходимо в ближайшее время самостоятельно освободить квартиру в Хамовниках. В противном случае процедура выселения пройдет с участием судебных приставов.

Основанием для этого является исполнительный лист, уже поступивший в Федеральную службу судебных приставов, где заведено соответствующее производство.

Решение о выселении является окончательным. В декабре прошлого года Верховный суд завершил длительный судебный спор, подтвердив законность сделки купли-продажи и права собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.

Несмотря на то, что певица обязалась освободить помещение после 5 января, ссылаясь на необходимость собрать вещи, процесс затягивается до сих пор.

Запланированная на 9 января встреча для передачи ключей не состоялась из-за отъезда артистки на отдых в Абу-Даби.

По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, Долиной установили новый крайний срок — до 20 января. Но не исключено, что певица может не успеть освободить жилье к этой дате.

Алана Мамаева о квартире Ларисы Долиной: "Мне кажется, вы мусолите одно и то же"

Ситуация с выселением Ларисы Александровны уже породила немало шуток и мемов на эту тему. А что думают об этом наши звезды, например, известный блогер Алана Мамаева?

Алана была категорична в данном вопросе.

"Приставы разберутся. Мне кажется, вы уже мусолите одно и то же. Приставы заберут эту квартиру. Ну не отдает жилье Лариса Долина – выселят ее", - сказала Алана в комментариях нашему изданию.

