Актер Даниил Воробьев потребовал алименты с экс-жены и хочет забрать дочь

Его бывшая гражданская супруга Марина Смирнова заявила, что артист подал встречный иск, требуя определить место жительства их общей дочери с ним и взыскать алименты с самой Марины. Интересы женщины представляет адвокат Маргарита Гаврилова, которая и раскрыла подробности разбирательства.

По словам юриста, пара прожила вместе почти шесть лет, хотя официально брак не регистрировала. В 2020 году Марина родила дочь Эльзу Лилу. Семейная идиллия закончилась после того, как актер уехал в отпуск с ребенком и оставил дома свой телефон.

Марина обнаружила в устройстве переписки, которые раскрыли подробности личной жизни Воробьева. Адвокат описала это так:

«Актер улетел в отпуск с ребенком и оставил жене свой телефон, в котором Марина позже нашла массу откровений, разбивших ей сердце! Когда благоверный узнал об этом, был сильно возмущен и встал в позицию обороны!».

Вместо примирения Воробьев, по данным Гавриловой, пошел в атаку. В отношении Марины по заявлению актера возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 138 (нарушение тайны переписки) и 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК РФ. Все из-за доступа к телефонной информации.

Марина Смирнова ранее уже подавала иск об определении места жительства дочери и взыскании алиментов с Воробьева. Поскольку актер зарегистрирован в квартире Марины, где фактически не проживает, суд принял заочное решение.

Однако Воробьев добился его отмены и подал встречный иск — теперь он требует, чтобы Эльза жила с ним, а Марина платила ему алименты.

Адвокат Гаврилова подчеркивает: сам Воробьев при этом должен дочери около 5 миллионов рублей.

По словам Марины, актер перестал участвовать в жизни дочери после того, как у него появились новые отношения. В эфире программы «Звезды сошлись» она рассказывала, что сначала Воробьев переводил по 100 тысяч рублей, потом суммы стали меньше, а затем он и вовсе заблокировал бывшую возлюбленную в соцсетях.

Сама Марина связывает перемены в поведении актера с появлением другой женщины, которая, по ее словам, является его продюсером.