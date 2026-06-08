Актер Даниил Воробьев перестал общаться с дочерью и заблокировал бывшую жену

По словам Марины, пара прожила вместе шесть лет и рассталась после того, как она узнала о «двойной жизни» актера. После разрыва Воробьев какое-то время поддерживал связь с дочерью — поздравлял с днем рождения, переводил деньги. Однако позже общение прекратилось полностью.

«Сначала он перевел 100 тысяч рублей, потом меньше. Сейчас он заблокировал нас в соцсетях и не общается с дочкой», — рассказала Смирнова.

Марина утверждает, что сейчас вынуждена решать вопрос о финансовой поддержке ребенка через суд. Она подчеркивает, что для нее важно не столько получить деньги, сколько вернуть отца в жизнь дочери.

«Эльза — это чудо. Мы не могли иметь детей. У нас появился ребенок, у Дани не будет больше детей. Он пять лет был идеальным отцом, он настолько ее любил, потом сильно изменился», — цитирует Марину телеканал НТВ.

Сама Смирнова подала в суд по определению места жительства дочери и по взысканию алиментов.

Марина связала перемену в поведении бывшего избранника с появлением другой женщины, которая, по ее словам, является его продюсером.

Сам Даниил Воробьев публично не комментирует обвинения бывшей гражданской жены. В своих интервью актер личную жизнь предпочитает не затрагивать. На момент публикации его официальной реакции не поступало.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова знакомы со школы — они встретились еще в гимназии в Костроме в 1996 году. Пара так и не оформила отношения официально, предпочитая гостевой брак из-за плотного графика актера.

Долгое время Воробьев не мог стать отцом — появление дочери он считал настоящим чудом, поскольку врачи поставили ему диагноз, который мог препятствовать зачатию.