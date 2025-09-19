Задержанная с наркотиками Аглая Тарасова накопила долг за коммунальные платежи

Аглая Тарасова задолжала за коммунальные платежи порядка 30 тысяч рублей. Звезда комедии Клима Шипенко "Холоп-2" вынуждена игнорировать счета по элитной трехкомнатной квартире рядом с Патриаршими прудами, пишет Telegram-канал Mash .

Тарасову задержали с наркотиками

В этих апартаментах знаменитость теперь проводит практически все время из-за домашнего ареста. Аглае запрещено покидать квартиру с 12 ночи и до 6 утра. Также она не может пользоваться мобильной связью. Исключение: экстренные вызовы.

Недвижимость Тарасовой находится в ипотеке. Из-за ситуации с задержанием Аглая пока не может нормально работать. Она просила суд проявить к ней снисхождение, заявив, что она обеспечивает престарелых бабушку и дедушку. Те полностью на ее иждивении. Продюсер Леонид Дзюник удивлялся тому, почему дочери не помогает ее звездная мама Ксения Раппопорт. Та живет в Италии. А отец актрисы уехал на Тибет.

Тарасова содержит бабушку и дедушку

Тарасова сама оплачивает продукты, сиделку и лекарства для бабушки и дедушки. Те в материальном плане зависят от внучки, которая сама оказалась в непростых условиях. Аглая переживала, что не сможет сниматься в кино из-за домашнего ареста. А впереди у нее три проекта, в которых она должна была принимать участие.

Тарасова ранее купила квартиру в Москве за 125 миллионов рублей. И ежемесячный платеж актрисы составляет около миллиона. В этих апартаментах звезда "Холопа-2" делала шикарный ремонт, а сама жила на съемной квартире. Поклонники уверены, что если Аглая не платит долг по коммуналке, то у нее могли просрочиться и платежи за ипотеку. Сама актриса никак не комментировала эти слухи.