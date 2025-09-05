Актрису Аглаю Тарасову задержали после возвращения из Израиля

31-летней актрисе Аглае Тарасовой сейчас избирают меру пресечения. Звезду сериалов задержали в аэропорту после возвращения из Израиля. Что произошло?

В чем подозревается актриса Аглая Тарасова?

Как сообщает телеграм-канал Mash , у Аглаи Тарасовой при досмотре в Домодедово были обнаружены наркотики. Актриса вернулась из Израиля. При ней были запрещенные средства.

По факту обнаружения наркотиков у Аглаи Тарасовой уже возбуждено уголовное дело. Актриса подозревается в контрабанде запрещенных средств. Сейчас избирается мера пресечения для 31-летней звезды кино.

Если информация о контрабанде подтвердится, Тарасовой может грозить до семи лет колонии. Следователи настаивают на помещение актрисы под домашний арест.

Что сказал о задержании Аглаи Тарасовой ее бойфренд

Парень Аглаи Тарасовой, актер Антон Филиппенко признался, что в шоке от происходящего. Он добавил, что пока и сам пытается выяснить все детали. С Аглаей он виделся пару дней назад.

"Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует", — прокомментировал Филиппенко для телеграм-канала Super.

Аглая Тарасова — дочь известной актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Аглая рассказывала, что из-за знаменитой мамы ее часто обвиняли в блате. Но все же она сумела добиться того, чтобы ее перестали ассоциировать с Раппопорт.

Российским поклонникам Аглая Тарасова хорошо известна по ролям в фильмах и сериалах. Она снималась в картинах 'Лед', 'Лед-2', 'Холоп-2', 'Марафон желаний', сериалах 'Беспринципные', 'Обычная женщина' и других. Известна Аглая и своим романом с Милошем Биковичем.