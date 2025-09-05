Актрису Аглаю Тарасову задержали после возвращения из Израиля

Аглая Тарасова — дочь известной актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Аглая рассказывала, что из-за знаменитой мамы ее часто обвиняли в блате. Но все же она сумела добиться того, чтобы ее перестали ассоциировать с Раппопорт.
Российским поклонникам Аглая Тарасова хорошо известна по ролям в фильмах и сериалах. Она снималась в картинах 'Лед', 'Лед-2', 'Холоп-2', 'Марафон желаний', сериалах 'Беспринципные', 'Обычная женщина' и других. Известна Аглая и своим романом с Милошем Биковичем.