Агата Муцениеце с детьми Павла Прилучного уехала в Латвию

Звездные будни нередко оказываются куда интереснее глянцевых съемок: за кадром — обычные родительские заботы, тренировки, семейные прогулки и споры о карманных расходах. Именно такой живой, неприукрашенный срез жизни сейчас демонстрирует Агата Муцениеце — актриса совмещает отдых, спорт и воспитание детей, не пряча эмоции от поклонников.
Сейчас Агата проводит время в родной Латвии вместе с детьми от Павла Прилучного. 37‑летняя артистка гуляет по рижской набережной с сыном Тимофеем и дочерью Мией. На побережье Риги Муцениеце впервые после третьих родов продемонстрировала свою фигуру. Она поделилась с подписчиками серией снимков и видеороликов с пляжного отдыха. Правда, предстала на них Агата не в бикини.
Для прогулки актриса выбрала лаконичный спортивный образ — топ и велосипедки. Чтобы вернуть форму после рождения третьего ребенка, Агата регулярно посещает тренажерный зал и придерживается интенсивного графика тренировок.
Агата Муцениеце показала фигуру. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
До этого артистка делилась кадрами семейной прогулки по торговому центру в Риге. В ходе шоппинга случился небольшой конфликт: десятилетняя Мия осталась недовольна суммой, которую мама выделила на покупки, — 44 600 рублей. Такая реакция дочери искренне удивила Агату. В шутку или всерьез, но актриса провела параллель с дочерью Виктории Бони. Избалованная Анджелина, по словам Муцениеце, привыкла просить у мамы люксовые аксессуары стоимостью в несколько тысяч евро, а также предпочитает путешествовать исключительно в бизнес‑классе.
Стоит отметить, что сама Агата ранее признавалась: ее ежемесячный доход превышает миллион рублей, однако большая часть средств уходит на нужды детей. Кроме того, на двоих детей от Павла Прилучного актриса получает существенные алименты.
Сейчас личная жизнь Агаты связана с Петром Дрангой — за ним она замужем, и именно от него у нее родилась дочь Вера. Семья обосновалась в роскошном доме стоимостью 200 миллионов рублей — особняк расположен в престижном поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе.
А вы как находите фигуру Агаты Муцениеце после третьих родов? Хороша? Поделитесь в комментариях.