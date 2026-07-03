Агата Муцениеце с детьми Павла Прилучного уехала в Латвию

Звездные будни нередко оказываются куда интереснее глянцевых съемок: за кадром — обычные родительские заботы, тренировки, семейные прогулки и споры о карманных расходах. Именно такой живой, неприукрашенный срез жизни сейчас демонстрирует Агата Муцениеце — актриса совмещает отдых, спорт и воспитание детей, не пряча эмоции от поклонников.

Сейчас Агата проводит время в родной Латвии вместе с детьми от Павла Прилучного. 37‑летняя артистка гуляет по рижской набережной с сыном Тимофеем и дочерью Мией. На побережье Риги Муцениеце впервые после третьих родов продемонстрировала свою фигуру. Она поделилась с подписчиками серией снимков и видеороликов с пляжного отдыха. Правда, предстала на них Агата не в бикини.

Для прогулки актриса выбрала лаконичный спортивный образ — топ и велосипедки. Чтобы вернуть форму после рождения третьего ребенка, Агата регулярно посещает тренажерный зал и придерживается интенсивного графика тренировок.