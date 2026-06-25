Агата Муцениеце похвасталась на Патриарших, что зарабатывает 1 млн в месяц

По словам звезды сериала «Закрытая школа», ее ежемесячный доход составляет около 1 миллиона рублей. Однако, как призналась артистка, этих денег едва хватает на самое необходимое.

Главная статья расходов — дети. Актриса воспитывает дочь Мию и сына Тимофея от брака с Павлом Прилучным. Обучение наследников в престижной частной школе обходится более чем в 1,6 миллиона рублей в год.

С учетом дополнительных занятий — танцев для дочери и тенниса для сына — бюджет становится еще плотнее.

«На каблучки и Биркин совсем не остается», — посетовала актриса. На шикарные сумки и дорогую обувь, по ее словам, денег не хватает. При этом Агата не скрывает, что любит брендовые вещи и раньше позволяла себе такие покупки.

Отношения с бывшим мужем у актрисы остаются напряженными. На протяжении нескольких лет они судятся из-за алиментов. В 2024 году суд обязал Прилучного выплачивать на детей по миллиону рублей в месяц каждому, но актер оспорил это решение . Сейчас ситуация снова изменилась, и сумма алиментов сократилась.

Самой сложной темой для Муцениеце остаются дети. Старший сын Тимофей недавно переехал жить к отцу и почти перестал общаться с матерью. Актриса связывает это с влиянием бывшего мужа и его новой жены Зепюр Брутян.

«Он окружил его охраной, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах», — заявляла Муцениеце устами своего адвоката .

При этом друзья Прилучного утверждают, что сын не хочет общаться с матерью из-за ее откровенных роликов в соцсетях, из-за которых его дразнят в школе .

Сейчас Агата сосредоточена на воспитании дочери и карьере. Недавно она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, у пары родилась дочь. По данным СМИ, съемочный день актрисы стоит около 250 тысяч рублей, а за один рекламный пост в блоге она получает до 200 тысяч.