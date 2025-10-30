Адвокат жены Диброва: "Полина любит свою добрачную фамилию Наградова"

Адвокат Полины Дибровой отреагировала на желание Дмитрия Диброва забрать фамилию у ее подзащитной. Марина Дубровская дала понять, что проблем с этим не будет. Полина спокойно отнесется к требованиям бывшего мужа.

Диброва готова расстаться со знаменитой фамилией?

Адвокат Марина Дубровская сообщила, что наконец вступило в законную силу решение суда о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. И только теперь их брак считается расторгнутым. Что касается желания Дмитрия Диброва, чтобы его бывшая жена перестала носить его фамилию, то оно вполне сбыточно.

"Полина любит свою добрачную фамилию Наградова", — отметила Марина Дубровская в беседе с kp.ru.

Адвокат напомнила, что фамилию Диброва носят и его с Полиной сыновья. А еще так называется зарегистрированный официально клуб Полины Дибровой — Dibrova Club.

"Все это, конечно, усложняет процесс", — добавила адвокат.

Почему Дибров решил лишить жену фамилии

Дмитрий Дибров заявил о своем намерении обсудить с адвокатами по авторскому праву вопрос лишения Полины его фамилии. Дибров считает, что она опорочена скандалом, связанным с изменами Полины. Телеведущий отчаянно не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с провинциальным адюльтером.

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.pro выразила солидарность с Дмитрием Дибровым. Она считает, что женщина должна нести ответственность за свой выбор. Не захотела жить с Дибровым, — значит, не носи его фамилию.

Развод Полины и Дмитрия Дибровых стал самым обсуждаемым событием последних месяцев. Полина ушла от телеведущего после шестнадцати лет брака и рождения трех сыновей. Ее избранником стал сосед, бизнесмен и отец шестерых детей Роман Товстик.

