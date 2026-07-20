Адвокат Полины Лурье назвал слухи о продаже квартиры в Хамовниках фейком

Ранее в ряде телеграм-каналов и интернет-изданий появились сообщения о том, что Лурье якобы решила избавиться от злополучной недвижимости площадью 236 квадратных метров.

Сообщалось, что владелица так и не переехала в квартиру после победы в Верховном суде в декабре 2025 года, не начала ремонт и теперь хочет продать объект за 200 миллионов рублей.

Утверждалось также, что внутри сохранилась обстановка, оставшаяся от прежней хозяйки — мебель, антиквариат и даже паркет с инициалами Долиной.

Однако представитель Лурье опровергла эти сведения.

«Это фейк», — заявила Свириденко, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Напомним, что судебный спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье длился около года. Певица утверждала, что при продаже квартиры стала жертвой мошенников, которые убедили её перевести деньги на «безопасный счёт». Долина заявляла, что Лурье была лишь номинальным покупателем.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону певицы, однако Верховный суд в декабре 2025 года отменил их решения и оставил право собственности за Лурье.

Лариса Долина — народная артистка России, известная по хитам «Погода в доме», «Три розы» и другим. Полина Лурье — предпринимательница, бывшая супруга миллиардера Игоря Лурье. Квартира в Хамовниках долгое время оставалась в центре внимания СМИ из-за скандальной истории и участия в ней двух публичных персон.