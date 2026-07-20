Лурье продает квартиру в Хамовниках, которую отсудила у Долиной

Однако, как сообщается, в жилье площадью 236 квадратных метров она так и не переехала. Заказанный дизайн-проект и планы на летний ремонт остались нереализованными. Теперь хозяйка намерена продать объект, стараясь не привлекать к сделке излишнего внимания.

Внутри квартиры до сих пор сохранена обстановка, оставшаяся от прежней владелицы — певицы Ларисы Долиной. Мебель, интерьерные решения, антикварные предметы, отделка и даже паркет с инициалами артистки — все это остается частью предлагаемого лота.

Сама сделка, по данным источников, обсуждается с московским покупателем. Стоимость квартиры оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

Заметим, что изначально Лурье приобрела это жилье за 112 миллионов.

Предыстория этого объекта связана с длительным судебным разбирательством. После покупки Долина заявила, что стала жертвой мошенничества, и подала иск о признании сделки недействительной.

Спор длился почти год и дошел до Верховного суда, который в декабре 2025 года поставил точку в этом деле, вернув квартиру Лурье.

Лариса Долина — народная артистка России, известная по таким хитам, как «Погода в доме», «Три розы» и другим.

Полина Лурье — предпринимательница, бывшая супруга миллиардера Игоря Лурье, которую пресса называет одной из наследниц состояния «Лукойла». Певица заявляла, что, продав квартиру, попала под влияние мошенников, а Лурье, по ее словам, была лишь номинальным покупателем. В ходе разбирательства выяснилось, что риелтор, участвовавший в сделке, был осужден за мошенничество.