Адвокат Гаврилова — о вдове Кунгурова: "Он приходил в себя, а ее волновали заработки для семьи"

Семья ныне покойного певца Евгения Кунгурова считает, что его вдова Ирина ведет себя крайне странно. Она не позволяет родителям артиста видеться с внуками.

Ко всему прочему, она сменила детям фамилию — они больше не Кунгуровы. Якобы это Ирина сделала для того, чтобы ее наследники избежали лишнего внимания и буллинга в школе. Особенно учитывая то, что произошло с Евгением. Его уход стал неожиданностью для многих.

Что происходило в семье Кунгурова

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что вдова певца постоянно ждала от него только денег. На этом настаивают и родственники Кунгурова.

"Я сейчас внесу небольшую ясность. Человек был болен. Был болен сильно. Человек переболел ковидом три раза. Он оперный певец, был на ИВЛ. Конечно, пострадал диафрагма, пострадал голос. Это не нашло отклика в его семье. Жена дистанцировалась от этой проблемы. Единственное, что ее волновало на том этапе, когда он приходил в себя, это то, что он должен был гастролировать и зарабатывать для семьи деньги. К сожалению, она в трудную минуту, когда он находился в тяжелейшей депрессии, оставила его", - уточнила Гаврилова.

Отношения Кунгурова с женой

Адвокат семьи покойного певца уверена, что Ирине стоило более внимательно отнестись к тому, что происходит с Евгением. Тогда, возможно, им бы удалось избежать тяжелых последствий для всех. Теперь женщина не пускает детей к их дедушке. Отец Евгения Кунгурова очень переживает, что не может видеться и общаться с внуками. Те растут вдали от семьи своего папы.

Родители артиста готовы бороться за его наследство. Хотя в материальном плане они обеспечены всем необходимым. Однако имущество покойного сына родственники Кунгурова хотят оставить его детям. Те вступят в права, когда вырастут и выйдут из-под опеки матери.

