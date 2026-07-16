«Абсолютно в таких же условиях»: Шкуро возмутили слухи, что девочек в «Сокровищах императора» тащили вперед

Участница реалити‑шоу «Сокровища императора» Катя Шкуро решительно отвергает домыслы о каких‑либо привилегиях для нее и Ирины Пинчук в проекте. По словам блогерши, успех определялся не посторонней помощью, а личной вовлеченностью и стремлением к победе.

В разговоре с Аленой Блин Екатерина Шкуро подробно объяснила свою позицию, сделав упор на то, что команда не имела никаких особых условий.

Шкуро призывает зрителей взглянуть на ситуацию объективно.

«Если логически подумать, как и кто нам мог подсказать. Зрители, ну вы же сами видите дистанцию, ее прохождение. Мы находимся абсолютно в таких же условиях, как и все. Спим так же мало, как и все, устаем точно так же, как и все. Вопрос в том, кто насколько замотивирован и хочет выиграть», — уверена Шкуро.

При этом девушка отметила еще один нюанс: слаженная и оперативная работа команды, хоть и помогала добиваться результатов, не всегда становилась ярким эпизодом для эфира.

«Из‑за того, что у нас получалось все выполнять четко и быстро, это, к сожалению, не очень интересно и не всегда попадает в эфир», — поделилась Катя.

В этом же интервью Екатерина Шкуро объяснила Алене Блин, почему у нее нет подруг. Все просто: из-за того, что Шкуро очень красивая, ее окружают только завистницы.

А вы как считаете, Шкуро и Пинчук имели привилегии во время съемок шоу или нет? Поделитесь в комментариях.