90-летняя мама Сергея Соседова едва держалась у гроба с телом сына

30 сентября на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, скоропостижно скончавшимся 23 сентября. Близкие потрясены трагедией, но особенно тяжело переносит утрату мама критика — 90-летняя Антонина Петровна.

Во время прощания она сидела рядом с гробом сына, опустив глаза, и, по словам очевидцев, с трудом справлялась с эмоциями. Антонина Петровна покрыла голову платком из черного кружева. Она старалась держаться. Рядом с ней во время церемонии находились старший сын Владимир и, по всей видимости, внучка. Родные люди бережно поддерживали маму Сергея Соседова в этот горестный день.

В день трагедии Антонина Петровна до последнего отказывалась верить в случившееся, надеясь, что это жуткий розыгрыш. Накануне похорон она признавалась, что опасается за свое состояние на прощании с любимым сыном. Антонина Петровна говорила, что боится не пережить похороны Сергея.