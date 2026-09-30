90-летняя мама Сергея Соседова едва держалась у гроба с телом сына

30 сентября на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, скоропостижно скончавшимся 23 сентября. Близкие потрясены трагедией, но особенно тяжело переносит утрату мама критика — 90-летняя Антонина Петровна.
Во время прощания она сидела рядом с гробом сына, опустив глаза, и, по словам очевидцев, с трудом справлялась с эмоциями. Антонина Петровна покрыла голову платком из черного кружева. Она старалась держаться. Рядом с ней во время церемонии находились старший сын Владимир и, по всей видимости, внучка. Родные люди бережно поддерживали маму Сергея Соседова в этот горестный день.
В день трагедии Антонина Петровна до последнего отказывалась верить в случившееся, надеясь, что это жуткий розыгрыш. Накануне похорон она признавалась, что опасается за свое состояние на прощании с любимым сыном. Антонина Петровна говорила, что боится не пережить похороны Сергея.
Мама Сергея Соседова с родными у гроба сына. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
К скорбящей матери обратился певец Игорь Наджиев. Он попытался найти слова утешения для пожилой женщины, пережившей сына.
«Помните, что у Бога все живы. И Сережа, как он любил вас, с этой любовью он пошел в вечную жизнь. И там он будет просить за вас, за брата Володю. За то, чтоб все у вас было хорошо. Он же был человеком Солнца. Будем тебя помнить, Сережа, твою улыбку», — сказал Наджиев.
Лера Кудрявцева, пришедшая проститься с коллегой, тоже поделилась воспоминаниями.
«Он был профессионалом, честным, добрым, ранимым. Я не знаю, ребят, правда, я не знаю, что в таких ситуациях надо говорить, но я думаю, что вы все его запомнили одинаково», — сказала Лера.
Посетившая траурную церемонию Наташа Королева призналась, что сначала не поверила в смерть Сергея Соседова. Певица, по ее словам, испытала шок, она была прибита этой новостью.