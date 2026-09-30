Наташа Королева в черной кепке с вуалью появилась на прощании с Сергеем Соседовым

В Москве 30 сентября попрощались с Сергеем Соседовым. Музыкальный критик трагически погиб в Якутии. Сергея Соседова не стало 23 сентября, ему было 58 лет.

Среди тех, кто пришел проститься с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, была и Наташа Королева. Певица выбрала сдержанный, траурный образ — черную кепку с вуалью, будто стараясь одновременно и почтить память друга, и немного укрыться от чужих взглядов в этот тяжелый день. В руках Королева держала букет красных роз.

В разговоре о внезапной утрате Королева не скрывала, насколько сильно ее потрясла новость о смерти Сергея Соседова.

«Я была в шоке. Мне позвонил Вадик Такменев и рассказал. Я не могла в это поверить. Я говорю: „Вадик, может, разыграли?“ Я была реально прибитая», — поделилась Наташа Королева.

Певица сразу же созвонилась с Лерой Кудрявцевой — та в тот момент находилась на вокзале в Петербурге и, по словам Королевой, плакала.