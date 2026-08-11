89-летний Юрий Назаров признался, что не распоряжается своей пенсией: «Дочь взяла меня под опеку»

Имя Юрия Назарова знакомо нескольким поколениям зрителей: его герои становились голосом своего времени, а сам актер — лицом целой эпохи. Сегодня 89‑летний артист говорит о жизни без прикрас: время берет свое, силы уходят, а привычный ритм жизни становится неподъемным. Но рядом — семья, которая берет на себя заботу и позволяет ему не думать о бытовых мелочах. В откровенном разговоре с Teleprogramma.org Назаров честно делится тем, что чувствует, и не скрывает: теперь многое дается сложнее, чем раньше.

Семья как опора

Сейчас за Юрием Владимировичем ухаживает его дочь — она взяла на себя не только заботу об отце, но и управление его финансами. Актер полностью доверяет ей и не интересуется даже размером своей пенсии.

«Дочь взяла меня под опеку. Помогает и все получает. И приезжает с внучкой, еще и правнучку привозит с собой, а иногда даже и парочку. Тут все нормально, никаких претензий», — рассказал Назаров.

Для него самое ценное — не цифры на счете, а эти встречи, когда дом наполняется голосами младших поколений. Визиты дочери с внуками и правнуками стали для артиста настоящей отдушиной.

Честность о возрасте

С привычной для него прямотой актер не пытается приукрасить свое состояние. Он открыто признает, что годы дают о себе знать.

«Силенки убывают, вот что уже. Кругом и всюду не успеешь. В общем‑то, здоровье убывает. И эти самые, как их назвать? Фантазии убывают, понимаете? Да. Когда‑то все хорошо было, все было интересно. А теперь…» — поделился Назаров.

В этих словах — не жалоба, а спокойное принятие перемен. Назаров не сетует на возраст, а просто фиксирует, как меняется его внутренний ритм: то, что раньше казалось естественным и легким, теперь требует усилий, а энергия и любопытство уже не бьют через край.

Роли, ставшие историей

Юрий Назаров — актер, чьи работы стали частью культурного кода страны. Он снимался и в философских притчах, и в масштабных приключенческих лентах, и в пронзительных драмах о повседневной жизни. Вот несколько знаковых фильмов с его участием:

«Андрей Рублев» (1966, реж. А. Тарковский) .

. «Земля Санникова» (1973) .

. «Маленькая Вера» (1988).

А вы какие фильмы с участием Юрия Назарова смотрели? Поделитесь в комментариях.