89-летний Юрий Назаров рассказал о своем здоровье: «Силенки убывают»

Актер Юрий Назаров в беседе с Teleprogramma.org рассказал, кто сейчас находится рядом с ним. Артист, сыгравший более трехсот ролей в кино, признался, что силы начали покидать его.

В откровенном разговоре Юрий Владимирович не скрыл: время берет свое. С привычной для него прямотой артист поделился тем, что чувствует.

«Силенки убывают, вот что уже. Кругом и всюду не успеешь. В общем‑то, здоровье убывает. И эти самые, как их назвать? Фантазии убывают, понимаете? Да. Когда‑то все хорошо было, все было интересно. А теперь… А кто его знает, выдержит физика или нет. Все может быть, потому что все‑таки девяностый год, а это даже не восьмидесятый», — поделился артист.

Юрий Назаров признался, что не знает размера своей пенсии. За пожилым актером ухаживает ее дочь. И он полностью доверил ей распоряжаться его финансами.

«Дочь взяла меня под опеку. Помогает и все получает. И приезжает с внучкой, еще и правнучку привозит с собой, а иногда даже и парочку. Тут все нормально, никаких претензий», — рассказал Юрий Назаров.

В этих словах слышится и благодарность, и тихое семейное счастье — то самое, которое держится на простых, но самых важных вещах: на визитах, на общении, на том, что рядом есть родные люди.

Правда, фильмы со своим участием Юрий Назаров, по его признанию, правнукам не показывает. И сам не смотрит.

«Нет, я и сам их не смотрю. Я у телевизора сижу с утра до ночи, но себя там не вижу как‑то. Хотя у меня вроде около четырехсот фильмов», — заметил Назаров.

Юрий Назаров — актер целой эпохи: его узнавали в десятках ролей, он стал голосом и лицом многих советских и российских историй.

Знаковые фильмы с участием Назарова

«Андрей Рублев» (1966, реж. А. Тарковский) — съемки шли в Суздале, Владимире и других городах «Золотого кольца»: там использовали реальные памятники древнерусской архитектуры, чтобы передать дух эпохи.

— съемки шли в Суздале, Владимире и других городах «Золотого кольца»: там использовали реальные памятники древнерусской архитектуры, чтобы передать дух эпохи. «Земля Санникова» (1973) — натурные сцены снимали в живописных местах, включая Камчатку (для «загадочного» ландшафта) и окрестности Кавказа; часть работы делали в павильонах «Мосфильма».

— натурные сцены снимали в живописных местах, включая Камчатку (для «загадочного» ландшафта) и окрестности Кавказа; часть работы делали в павильонах «Мосфильма». «Маленькая Вера» (1988) — основные съемки проходили в Жданове (ныне Мариуполь), что помогло создать узнаваемую «провинциальную» атмосферу позднесоветского быта.

А вы какие фильмы с участием Юрия Назарова смотрели и помните? Делитесь в комментариях.