70-летний Агаларов перестал скрывать молодую жену

О личной жизни миллиардера стало известно еще весной — тогда выяснилось, что он развелся с матерью Эмина Ириной Агаларовой и женился на молодой девушке, которая родила ему общих детей.

Долгое время о новой избраннице бизнесмена почти ничего не было известно — она не вела соцсети и не появлялась на светских мероприятиях.

Однако недавно Алена Иванова дала первое интервью журналу VOICE, в котором не только рассказала о себе, но и показала, как выглядит.

На опубликованных кадрах супруга Агаларова выглядит очень достойно. В беседе с изданием она рассказала, что занимается собственным бизнесом — создала бренд домашнего текстиля. По словам девушки, все началось с постельного белья, но первыми в продажу пошли полотенца.

«Работу я начала, конечно, с постельного белья — это была моя личная история и главная причина создания бренда. Но первыми в продаже появились полотенца, потому что их производство оказалось немного проще. По качеству это были те же полотенца, которые обычно продаются в несколько раз дороже. Нам удалось предложить их по совсем другой цене», — рассказала Алена.

Араз Агаларов — известный российский предприниматель, основатель группы компаний Crocus Group. Владелец торгово-развлекательных комплексов, в том числе «Крокус Сити Молла». Его состояние оценивается в миллиарды долларов.

Бизнесмен был женат на Ирине Агаларовой много лет, в браке родился сын Эмин — певец, который также занимается бизнесом. Развод пары произошел относительно недавно — в 2024 году.

О новом браке Агаларова с 27-летней Аленой Ивановой стало известно весной 2026 года. Девушка родила бизнесмену детей, но точное их число неизвестно.

Ранее сообщалось, что у них уже есть общий ребенок. Сама Иванова не ведет активную светскую жизнь и посвящает себя бизнесу и семье.