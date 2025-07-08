19-летняя невеста Лепса лежит под капельницами: "Я сильно приболела"

Аврора Киба обратилась к своим подписчикам в социальной сети, сообщив о своем заболевании. Она отметила, что временно прекратит публикацию нового контента, пока поправляется.
Так, 19-летняя невеста Григория Лепса подчеркнула, что надеется вернуться к активной жизни в ближайшее время. Подробности болезни она не раскрыла. Однако поделилась свежим фото, показав, что вынуждена лежать в больнице под капельницами.
"Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь", - отметила она.
На фото заметны предметы, намекающие на болезнь: лекарство от болей в горле, вероятно, назальный спрей и капельница. Вполне возможно, что у Авроры простая простуда.
Аврора Киба лежит под капельницами. Фото: соцсети
Ранее невеста Лепса покинула проект "Мастер игры", чем обрадовала Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной сцены нелестно отзывался о девушке, называя ее чуть ли не пустым местом.
Сплетни об Авроре рассказала и Виктория Боня. Телеведущая заверила, что якобы семья девушки выплачивала долги в 25 млн рублей после смерти отца Кибы. Эти слухи возлюбленная певца назвала чушью.
Мы также писали, что Лепс рассказал о свадьбе с Авророй Киба, которая моложе на 43 года: "Сначала будет венчание". Подробности тут.
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