19-летняя невеста Лепса лежит под капельницами: "Я сильно приболела"

Аврора Киба обратилась к своим подписчикам в социальной сети, сообщив о своем заболевании. Она отметила, что временно прекратит публикацию нового контента, пока поправляется.

Так, 19-летняя невеста Григория Лепса подчеркнула, что надеется вернуться к активной жизни в ближайшее время. Подробности болезни она не раскрыла. Однако поделилась свежим фото, показав, что вынуждена лежать в больнице под капельницами.

"Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь", - отметила она.

На фото заметны предметы, намекающие на болезнь: лекарство от болей в горле, вероятно, назальный спрей и капельница. Вполне возможно, что у Авроры простая простуда.