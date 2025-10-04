19-летняя дочь Табакова от Зудиной улетела в Рим: "Сладкое безделье"

Марина Зудина в свое время родила от Олега Табакова двоих детей. Ради молодой актрисы ныне покойный художественный руководитель МХТ им. Чехова ушел от жены Людмилы Крыловой, с которой прожил более двух десятков лет. Но своей вины в этом Зудина не видит.
Как выглядит дочка Табакова
Младшей дочке Табакова — Марии — 19 лет. Ее брат Павел хотел, чтобы девушка выбрала более серьезную и деловую профессию. Табаков-младший был против того, чтобы Маша становилась актрисой. Он подмечал, что в их семье достаточно творческих личностей. Кто-то должен выбрать более стабильное дело.
Внешне Мария больше похожа за именитого отца. У Марии длинные каштановые волосы, лучезарная улыбка, как пишут поклонники "узнаваемая табаковская порода". Они уверены, что дочка Зудиной могла бы блистать в театре.
Мария Табакова в цветочном платье путешествует по Риму. Фото: соцсети
Куда улетела дочка Табакова
Вместе с мамой Мария Табакова живет в России, но часто бывает за границей. Сейчас она отдыхает в Риме, покоряя красотой итальянцев. "Сладкое безделье", - подписала свои фото дочка Зудиной.
Пользователи Сети уверены, что покойный Олег Павлович обеспечил свою семью в финансовом плане, сделав все для того, чтобы его вдова и дети ни в чем не нуждались. При этом Зудина продолжает активно сниматься в кино. Одним из востребованных молодых актеров стал и сын Табакова — Павел.
В одном из интервью Зудина призналась, что хотела уйти от Табакова после десяти лет отношений. Но тот неожиданно развелся с Крыловой и позвал молодую актрису замуж. При этом вдова Олега Павловича не скрывает, что всегда была уверена в его чувствах к ней.
Читайте также: