19-летняя дочь Табакова от Зудиной улетела в Рим: "Сладкое безделье"

Марина Зудина в свое время родила от Олега Табакова двоих детей. Ради молодой актрисы ныне покойный художественный руководитель МХТ им. Чехова ушел от жены Людмилы Крыловой, с которой прожил более двух десятков лет. Но своей вины в этом Зудина не видит.

Как выглядит дочка Табакова

Младшей дочке Табакова — Марии — 19 лет. Ее брат Павел хотел, чтобы девушка выбрала более серьезную и деловую профессию. Табаков-младший был против того, чтобы Маша становилась актрисой. Он подмечал, что в их семье достаточно творческих личностей. Кто-то должен выбрать более стабильное дело.

Внешне Мария больше похожа за именитого отца. У Марии длинные каштановые волосы, лучезарная улыбка, как пишут поклонники "узнаваемая табаковская порода". Они уверены, что дочка Зудиной могла бы блистать в театре.