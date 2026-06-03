17-летняя дочь Сергея Жукова перестала скрывать роман с футболистом

Мир шоу‑бизнеса и спорта порой преподносит неожиданные пересечения — особенно когда речь идет о звездных семьях и молодых восходящих талантах. На этот раз внимание поклонников привлек роман, который долгое время оставался за кулисами: дочь известного певца Сергея Жукова, Ника, больше не скрывает своих отношений с молодым футболистом.

Матвей Лукин — перспективный игрок ЦСКА, клуба, за который давно болеет Сергей Жуков. Похоже, вскоре артист может стать не просто фанатом «армейцев», но и почти родственником одного из футболистов команды. Сам Матвей не скрывает теплых чувств к семье Жукова: он открыто называет певца частью своей семьи, а свободное время проводит в компании 17‑летней Ники. Сергей Жуков тоже питает добрые чувства к избраннику дочери. Об этом свидетельствуют совместные снимки певца и бойфренда его наследницы.

Недавно пара сделала шаг к большей открытости: они опубликовали серию трогательных фотографий в одной из социальных сетей. Эти снимки окончательно развеяли все сомнения — между молодыми людьми явно не просто дружба.