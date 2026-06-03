17-летняя дочь Сергея Жукова перестала скрывать роман с футболистом

Мир шоу‑бизнеса и спорта порой преподносит неожиданные пересечения — особенно когда речь идет о звездных семьях и молодых восходящих талантах. На этот раз внимание поклонников привлек роман, который долгое время оставался за кулисами: дочь известного певца Сергея Жукова, Ника, больше не скрывает своих отношений с молодым футболистом.
Матвей Лукин — перспективный игрок ЦСКА, клуба, за который давно болеет Сергей Жуков. Похоже, вскоре артист может стать не просто фанатом «армейцев», но и почти родственником одного из футболистов команды. Сам Матвей не скрывает теплых чувств к семье Жукова: он открыто называет певца частью своей семьи, а свободное время проводит в компании 17‑летней Ники. Сергей Жуков тоже питает добрые чувства к избраннику дочери. Об этом свидетельствуют совместные снимки певца и бойфренда его наследницы.
Недавно пара сделала шаг к большей открытости: они опубликовали серию трогательных фотографий в одной из социальных сетей. Эти снимки окончательно развеяли все сомнения — между молодыми людьми явно не просто дружба.
Дочь Сергея Жукова и ее избранник Матвей Лукин. Фото: соцсети Ники Жуковой
Стоит отметить небольшую разницу в возрасте влюбленных: Ника отметит свое совершеннолетие лишь в ноябре, тогда как Матвей уже отпраздновал 22‑й день рождения в апреле. Тем не менее это не мешает паре наслаждаться обществом друг друга и делиться счастливыми моментами с поклонниками.
История этой молодой пары только начинается — и, судя по всему, впереди нас ждет еще немало ярких кадров и новостей из их совместной жизни.
Сергей Жуков в мае отпраздновал юбилей, ему исполнилось пятьдесят лет. Звездного отца с этой прекрасной цифрой поздравил младший наследник, двухлетний Эван.