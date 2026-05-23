Двухлетний сын Сергея Жукова запел в день его 50-летия

50‑летие Сергея Жукова, лидера культовой группы «Руки вверх!», стало не просто днем рождения, а настоящим семейным торжеством, наполненным трогательными моментами и приятными сюрпризами. Особую теплоту празднику придал неожиданный музыкальный подарок от самого младшего члена семьи — двухлетнего сына Эвана.
Празднование началось еще вечером накануне: Жуков собрал близких за уютным семейным ужином. В этот вечер артист представил гостям своего двухлетнего сына Эвана, который уже проявляет творческие задатки и идет по стопам знаменитого отца. Малыш трогательно исполнил для папы хит всех дней рождений — «С днем рожденья тебя».
«С днем рождения тебя», — старательно выводил маленький Эван.
В руках малыш держал бокал, наполненный компотом, и радостно чокался им с гостями. Хотя Сергей с трудом разобрал слова в исполнении сына, это вызвало всеобщий смех и бурю положительных эмоций за столом. Позже артист поделился записью этого момента в соцсетях, лаконично подписав: «50!»
Двухлетний сын Сергея Жукова Эван. Фото: соцсети Сергея Жукова
Но на этом сюрпризы не завершились. Ровно в полночь в подмосковный дом артиста нагрянули близкие друзья. Они пришли с подарками и праздничным тортом, чтобы лично поздравить именинника в магический момент наступления нового жизненного этапа.
Поклонники тоже не остались в стороне: соцсети буквально взорвались теплыми пожеланиями в адрес любимого исполнителя хита «Крошка моя». Для многих фанатов этот год стал особенным — ведь отмечается еще один юбилей: группе «Руки вверх!» исполнилось 30 лет. В честь этого события коллектив запустил масштабный стадионный тур, который подарил поклонникам возможность вновь окунуться в атмосферу любимых хитов.
Личная жизнь Сергея Жукова — это тоже история успеха и семейного счастья. От первого брака с Еленой Добындо у артиста есть 25‑летняя дочь Александра, которая сейчас живет с мамой в США. Уже 18 лет Сергей счастлив в браке с Региной Бурд, бывшей солисткой группы «ВИА Сливки». Супруги воспитывают четверых детей: 17‑летнюю Веронику, 16‑летнего Энджела, 11‑летнего Мирона и двухлетнего Эвана — того самого юного певца, подарившего отцу трогательный музыкальный сюрприз в день 50‑летия.
Этот юбилей стал напоминанием: за громкими концертами и многотысячными залами всегда стоят самые важные ценности — семья, любовь и поддержка близких, которые делают по‑настоящему счастливыми даже самых ярких звезд.
