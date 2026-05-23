Двухлетний сын Сергея Жукова запел в день его 50-летия

Но на этом сюрпризы не завершились. Ровно в полночь в подмосковный дом артиста нагрянули близкие друзья. Они пришли с подарками и праздничным тортом, чтобы лично поздравить именинника в магический момент наступления нового жизненного этапа.

Поклонники тоже не остались в стороне: соцсети буквально взорвались теплыми пожеланиями в адрес любимого исполнителя хита «Крошка моя». Для многих фанатов этот год стал особенным — ведь отмечается еще один юбилей: группе «Руки вверх!» исполнилось 30 лет. В честь этого события коллектив запустил масштабный стадионный тур, который подарил поклонникам возможность вновь окунуться в атмосферу любимых хитов.

Личная жизнь Сергея Жукова — это тоже история успеха и семейного счастья. От первого брака с Еленой Добындо у артиста есть 25‑летняя дочь Александра, которая сейчас живет с мамой в США. Уже 18 лет Сергей счастлив в браке с Региной Бурд, бывшей солисткой группы «ВИА Сливки». Супруги воспитывают четверых детей: 17‑летнюю Веронику, 16‑летнего Энджела, 11‑летнего Мирона и двухлетнего Эвана — того самого юного певца, подарившего отцу трогательный музыкальный сюрприз в день 50‑летия.

Этот юбилей стал напоминанием: за громкими концертами и многотысячными залами всегда стоят самые важные ценности — семья, любовь и поддержка близких, которые делают по‑настоящему счастливыми даже самых ярких звезд.

