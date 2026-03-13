Звезда "Суперстара!"Виктор Салтыков: "Обязательно находится Сергей Соседов со своим особым взглядом"

Участник проекта "Суперстар! Битва сезонов" Виктор Салтыков признается, что в молодости на кураже ломал и гитары, и барабаны. Всякое бывало! Сейчас такое хулиганство на сцене в прошлом, однако Виктор старается дарить зрителям эмоции и оставаться для них своим парнем, а не недосягаемой звездой.
Об этом, а также о дружбе на проекте "Суперстар!", выборе профессии сына и отношении к Алле Пугачевой Виктор Салтыков рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Виктор Салтыков: "Шура делает это с таким неподражаемым артистизмом, что это уже не мат, а часть перформанса"
- Виктор, вы уже побеждали в одном из сезонов "Суперстара!". А в этот раз также настраивались на победу?
- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Однако в этот раз я сознательно не зацикливаюсь на победе. Если войду в пятерку, этого будет вполне достаточно, а если результат окажется выше – будет прекрасно.
Тем более, что в этом сезоне собралась очень сильная команда: артисты, на мой взгляд, выглядят крайне конкурентоспособно.
- Читали, что вы дружите с Шурой, который также участвует в "Битве сезонов". С чего началась ваша дружба?
- Дружим? Ну, скорее, хорошо общаемся в рамках проекта. Я ко всем отношусь ровно.
Что касается Шуры... Знаете, поначалу меня его манера речи немного смущала. А потом я понял: он это делает с таким неподражаемым артистизмом, что это уже не мат, а часть перформанса! Поэтому я давно расслабился и просто кайфую от общения. Саша парень свой, безобидный. Мы при встрече всегда обнимаемся, как старые знакомые.
А с Жаном мы вообще на одной волне оказались. Приятный, правильный, душевный парень. И музыкант отличный. Мы, кстати, даже как-то перекинулись идеей, что неплохо бы спеть дуэтом. Но пока это просто мечты, до конкретики еще далеко. Время покажет.
Виктор Салтыков: "Я не хочу быть просто одиноко стоящим пеньком, который механически поет песню за песней"
- Какой из номеров "Суперстара! Битвы сезонов" дался вам тяжелее всего?
- Не сказал бы, что какой-то номер дался тяжело физически или вокально. Скорее, сложность в другом: времени на подготовку катастрофически мало. И главный вызов – это аранжировки. Аранжировщики предлагают свои версии, которые не всегда совпадают с моим видением. Начинаешь с ними спорить, отстаивать свое.
Иногда удается договориться, иногда они остаются при своем мнении. Но знаете, в этом и заключается магия эфира: те аранжировки, на которые я меньше всего рассчитывал, почему-то выстреливают.
И жюри их оценивает совершенно по-своему. Бывает, вложишься в песню по полной, думаешь: "Все, это хит, тут без вариантов". И тут обязательно находится Сергей Соседов со своим особым взглядом. У него свои симпатии, своя логика.
Где ждешь высоких баллов получаешь низкие, и наоборот. Просчитать это невозможно. Да и не нужно, наверное, интрига же должна сохраняться.
- Комфортно ли вам было в образе хулигана в номере "Были танцы "? В нынешнем сезоне?
-Я в молодости был достаточно подвижным на сцене. Так что в этом сезоне я просто вернулся в свое привычное, рабочее состояние, и сейчас много двигаюсь.
Если не всматриваться в паспорт, а просто смотреть на сцену, можно, конечно, удивиться: "В этом возрасте уже прыгать нельзя, а он прыгает как попрыгунчик". Но для меня движение – способ передать энергию, установить контакт с залом. Благодаря этому я живу на сцене. Я не хочу быть просто одиноко стоящим пеньком, который механически поет песню за песней. Это скучно и мне, и, думаю, зрителю.
Я иногда смотрю на некоторых артистов: они выходят, стоят на месте и не ведут никакого диалога с залом. Через пятнадцать минут такого концерта хочется уйти, как бы хорошо они ни пели.
- А вы можете назвать себя хулиганом в хорошем смысле? Может быть, гитары ломали на сцене…
- В молодости всякое бывало. И барабаны ломали, и недорогие гитары. Был кураж, драйв. Сейчас, конечно, таких вещей уже не позволяешь, становишься сдержаннее и мудрее. И прыжки с колонок случались, и по залу бегал. Это просто такой способ донести материал. Если ты будешь просто стоять, ты песню не "продашь", не убедишь публику.
В медленной композиции ты должен существовать в образе. Хотя бы мимикой, жестами, какими-то действиями на сцене ты обязан что-то передавать зрителю. А быть бесстрастным я не умею.
На сцене я стараюсь быть своим, близким человеком. Многие говорят: "Ты наш парень, ведешь себя так, будто мы тебя сто лет знаем". Я такую задачу и ставлю, чтобы люди не комплексовали, не сидели и не смотрели на меня как на звезду.
У меня перед глазами масса примеров, на ком я вырос. Это и Пол Маккартни, и Род Стюарт, и многие другие. У них я учился, в том числе и этому. Любая песня должна быть подкреплена эмоцией. А просто стоять на сцене и изображать из себя великого певца – это, на мой взгляд, несерьезно.
- Вашему сыну Святославу 17 лет. Он уже определился с выбором профессии?
- Нет. И для нашей семьи это, честно скажу, большая тема.
Виктор Салтыков: "Был у нас серьезный разговор, когда сын тратил много денег на игры "
- Но, возможно, Святослав хочет заниматься творчеством?
- Для творчества нужны усидчивость, терпение, пытливый ум. Даже чтобы просто спеть песню или сыграть на фортепиано. Сын играет нам на инструменте, он занимается музыкой, но, скажем так, без особого энтузиазма, нехотя. Бывает, что у него вдруг загораются глаза! Но за одну неделю ничего не вырастает. Нужна ежедневная работа.
У сына хорошие пальцы, он мог бы играть на пианино. И слух есть. Но, видимо, нет внутреннего желания. Он живет своей жизнью, не так, как мы жили в его возрасте. Мы о чем-то мечтали, к чему-то стремились. А у Святослава все есть. Крыша над головой, семья обеспеченная. Чего ему не хватает?
Мне кажется, пока его жареный петух не клюнет, пока он не останется один на один с жизнью и не попадет в экстремальную ситуацию, ничего не сдвинется. Заставлять я его не заставляю. Он сам должен пройти через эти жернова. И, понятно, что будет ломаться, искать себя.
С профессией пока полный туман. То он информатикой увлекается, то обществознанием. Математику не особо любит. Есть вещи, которые трудно предугадать.
Я и сам в школе учился, честно говоря, ради оценок. Мама не разрешала мне заниматься музыкой, и чтобы она была довольна, я старался по другим предметам. А так, я не очень понимал, где мне это пригодится. Но школа в любом случае развивает мозг, структурирует мышление. А дальше уже кто к чему склонен, по той стезе и пойдет: кому математика, кому литература.
Я сыну говорю: "Я вот это упустил, об этом сейчас жалею". Головной мозг в молодости как губка — все впитывает, раскладывает по полочкам. Даже если ты не семи пядей во лбу, развитие все равно идет.
Но тут еще и время такое: искусственный интеллект, соцсети. Мы с сыном как-то рассуждали, какие профессии исчезнут. За тех же переводчиков все сможет делать нейросеть. У музыкантов сейчас похожая история. Раньше партитуры писали неделями, а сейчас…
Современные молодые люди живут виртуальной жизнью. Там у них все получается легко. В игре случилась неудача – за пять секунд перезагрузился и снова вперед. А в жизни так не бывает. В реальности, если проиграл, выбраться бывает очень сложно. Нужно горы свернуть, чтобы ошибки исправить. А тут: включил компьютер, обновил программы и начал с чистого листа.
Хотя, если подумать, в жизни тоже можно обновляться. Но жизнь одна, а не пять, как в игре.
Я сыну говорил: "Иди в робототехнику, в слесари, да куда угодно!". Сейчас хороший сантехник или электрик на вес золота. Это востребованные, уважаемые люди, которые себя обеспечат. Вон у нас коттеджи строят, а нормальных электриков нет. Если человек с головой и руками, он без куска хлеба не останется. Искусственный интеллект электрика в быту еще долго не заменит. В промышленности да, а в доме нет.
Но сын у нас, слава Богу, не безрукий. Может и мне помочь, и матери. В свое время самокаты-велосипеды разбирал. Если он ставит перед собой задачу, например, снег почистить, будет работать, сделает хорошо.
А так… Они все сейчас живут, как сыр в масле. У папы все есть. Иногда я его журю: "Слишком много потратил". Хотя он не транжира, но, если ему лень куда-то идти пешком, он такси вызовет. А если такси не будет… Ну, значит, папе позвонит. А если папа не сможет – поедет на электричке.
Был у нас серьезный разговор, когда сын тратил много денег на игры. Мы его тогда хорошо "прессанули": "Ты понимаешь, что тебя просто разводят?" Иногда что-то списывалось и с моих счетов. Но, к счастью, это не вошло в привычку.
Святослав был совсем юный, потом сам сказал: "Пап, я был маленький и глупый, понимаю, что был неправ". Ему тогда казалось, что мы живем при коммунизме и ресурсы бесконечны. Молодежь часто так думает: папа с мамой все решат, все будет само собой.
- Как прошел праздник 8 марта?
- 8 марта у меня был концерт, так что праздник встретил на сцене.
А уже 9-го утром улетел в гастрольный тур, поэтому все семейные посиделки пришлось немного сдвинуть.
Виктор Салтыков. Фото: канал НТВ
Виктор Салтыков: "Браться за песни Аллы Пугачевой - это всегда очень опасно"
- 1 марта Алла Пугачева в очередной раз разрешила весну. Как вы думаете, Примадонну до сих пор помнят, любят и ждут в нашей стране?
- Думаю, да. Просто многие об этом молчат. Понимаете, Алла Борисовна оставила такой след, сделала так много для нашей эстрады. Это талантливейший человек, и отрицать это бессмысленно.
Народ у нас вообще сердобольный, но за последние десятилетия люди изменились. Мы выросли в другое время, нас воспитали в другом ключе. А молодежь, как мне кажется, стала жестковатой. Это не самое теплое поколение, если можно так выразиться. Они заточены на то, что без денег ты несчастлив. А мы жили иначе: были самодостаточны, нам никогда не было скучно. Сегодня одна компания, завтра другая, мы много общались, помогали друг другу.
Раньше всем двором выходили с лопатами снег чистить. А сейчас позиция: "Нам обязаны убрать". Но если ты сам ничего не делаешь, кто за тебя сделает?
Я и по молодым артистам сужу. У них райдеры такие, что подавай им устриц и прочие изыски. Человек сам себя назвал артистом, но это еще доказать надо. Пусть народ решает, кто настоящий, а кто нет.
Сейчас очень много голых королей, честно скажу. Вы мне назовите коллектив, который гремит так, чтобы вся Россия содрогалась? Нет таких. А раньше были! Пугачева, Леонтьев, Антонов. Эо мегапопулярность, это эпоха! Алла Борисовна всегда несла новизну, она меняла нашу эстраду.
Алла Борисовна – человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Я и сам иногда могу вспылить, если доведут. Порой люди так достанут, что весь такт куда-то улетучивается. В этом смысле мы все одинаковы. Я ее не осуждаю. Не знаю, как другие, но я – точно нет.
Если говорить о творчестве... Здесь даже спорить не о чем. Алла Пугачева – это целая эпоха. Сколько шедевров она подарила стране! "Не отрекаются любя", "Айсберг", "Близкие люди", "Посреди зимы", "Песенка про меня", "Ты не стал судьбой", "Белая дверь", "Три счастливых дня", "Самолеты улетают", "Мимоходом". Это же не просто песни, это часть нашей жизни, нашей истории. Эти мелодии знают и любят несколько поколений. Они останутся навсегда, сколько бы времени ни прошло.
Можно по-разному относиться к поступкам или словам, но ее вклад в культуру не вычеркнешь. Это фундамент, на котором многое держится на нашей эстраде. Я это говорю не как дипломат, а как человек, который сам всю жизнь в музыке и понимает масштаб личности.
-Виктор, в "Битве сезонов" вы исполнили песню Аллы Пугачевой "Мимоходом". Не рискованно ли было браться за такую легендарную вещь?
- Хочу сразу поблагодарить Аллу Борисовну и автора песни Игоря Николаева. Это действительно большая ответственность. Честно признаюсь: волновался, как, наверное, никогда.
Браться за песни Аллы – это всегда очень опасно. Есть песни, которые лучше не петь, и есть песни, которые невозможно перепеть. Но команда проекта "Суперстар! Битва сезонов" предложила, и мы решили попробовать сделать эту историю от мужского лица, по-своему.
И знаете, было приятно, когда Алла Борисовна отреагировала. Она оставила комментарий: "Молодец, Виктор! Хорошие песни должны жить, и ты живи в них. Прекрасный номер. Браво!". Для меня это дорогого стоит. Значит, не зря рискнули.
