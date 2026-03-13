Звезда "Суперстара!"Виктор Салтыков: "Обязательно находится Сергей Соседов со своим особым взглядом"

Виктор Салтыков: "Был у нас серьезный разговор, когда сын тратил много денег на игры "

- Но, возможно, Святослав хочет заниматься творчеством?

- Для творчества нужны усидчивость, терпение, пытливый ум. Даже чтобы просто спеть песню или сыграть на фортепиано. Сын играет нам на инструменте, он занимается музыкой, но, скажем так, без особого энтузиазма, нехотя. Бывает, что у него вдруг загораются глаза! Но за одну неделю ничего не вырастает. Нужна ежедневная работа.

У сына хорошие пальцы, он мог бы играть на пианино. И слух есть. Но, видимо, нет внутреннего желания. Он живет своей жизнью, не так, как мы жили в его возрасте. Мы о чем-то мечтали, к чему-то стремились. А у Святослава все есть. Крыша над головой, семья обеспеченная. Чего ему не хватает?

Мне кажется, пока его жареный петух не клюнет, пока он не останется один на один с жизнью и не попадет в экстремальную ситуацию, ничего не сдвинется. Заставлять я его не заставляю. Он сам должен пройти через эти жернова. И, понятно, что будет ломаться, искать себя.

С профессией пока полный туман. То он информатикой увлекается, то обществознанием. Математику не особо любит. Есть вещи, которые трудно предугадать.

Я и сам в школе учился, честно говоря, ради оценок. Мама не разрешала мне заниматься музыкой, и чтобы она была довольна, я старался по другим предметам. А так, я не очень понимал, где мне это пригодится. Но школа в любом случае развивает мозг, структурирует мышление. А дальше уже кто к чему склонен, по той стезе и пойдет: кому математика, кому литература.

Я сыну говорю: "Я вот это упустил, об этом сейчас жалею". Головной мозг в молодости как губка — все впитывает, раскладывает по полочкам. Даже если ты не семи пядей во лбу, развитие все равно идет.

Но тут еще и время такое: искусственный интеллект, соцсети. Мы с сыном как-то рассуждали, какие профессии исчезнут. За тех же переводчиков все сможет делать нейросеть. У музыкантов сейчас похожая история. Раньше партитуры писали неделями, а сейчас…

Современные молодые люди живут виртуальной жизнью. Там у них все получается легко. В игре случилась неудача – за пять секунд перезагрузился и снова вперед. А в жизни так не бывает. В реальности, если проиграл, выбраться бывает очень сложно. Нужно горы свернуть, чтобы ошибки исправить. А тут: включил компьютер, обновил программы и начал с чистого листа.

Хотя, если подумать, в жизни тоже можно обновляться. Но жизнь одна, а не пять, как в игре.

Я сыну говорил: "Иди в робототехнику, в слесари, да куда угодно!". Сейчас хороший сантехник или электрик на вес золота. Это востребованные, уважаемые люди, которые себя обеспечат. Вон у нас коттеджи строят, а нормальных электриков нет. Если человек с головой и руками, он без куска хлеба не останется. Искусственный интеллект электрика в быту еще долго не заменит. В промышленности да, а в доме нет.

Но сын у нас, слава Богу, не безрукий. Может и мне помочь, и матери. В свое время самокаты-велосипеды разбирал. Если он ставит перед собой задачу, например, снег почистить, будет работать, сделает хорошо.

А так… Они все сейчас живут, как сыр в масле. У папы все есть. Иногда я его журю: "Слишком много потратил". Хотя он не транжира, но, если ему лень куда-то идти пешком, он такси вызовет. А если такси не будет… Ну, значит, папе позвонит. А если папа не сможет – поедет на электричке.

Был у нас серьезный разговор, когда сын тратил много денег на игры. Мы его тогда хорошо "прессанули": "Ты понимаешь, что тебя просто разводят?" Иногда что-то списывалось и с моих счетов. Но, к счастью, это не вошло в привычку.

Святослав был совсем юный, потом сам сказал: "Пап, я был маленький и глупый, понимаю, что был неправ". Ему тогда казалось, что мы живем при коммунизме и ресурсы бесконечны. Молодежь часто так думает: папа с мамой все решат, все будет само собой.

- Как прошел праздник 8 марта?

- 8 марта у меня был концерт, так что праздник встретил на сцене.

А уже 9-го утром улетел в гастрольный тур, поэтому все семейные посиделки пришлось немного сдвинуть.