Звезда "Суперстара!" Ольга Зарубина: "С детства панически боялась и гробов, и похоронной музыки, а тут такой нежный сюрприз!"

Одним из самых запоминающихся номеров на шоу "Суперстар! Битва сезонов" стало выступление Ольги Зарубиной на песню "Мышь".
Художники-постановщики проекта оформили номер в стиле графа Дракулы, со всеми атрибутами знаменитого Вампира, и даже с гробом с изображением молодого Филиппа Киркорова. (Выпуск был посвящен именно ему).
О том, как певица решилась выступать в таких интерьерах, мистике, отношениях на проекте "Суперстар! Битва сезонов" и желании чаще видеть дочь Ольга Зарубина рассказала в интервью Teleprogramma.org.
Ольга Зарубина: "Летать я отказалась, крутиться на карусели тоже"
- Ольга, номер на песню "Мышь", конечно, очень стильный. А гроб на сцене был цифровым, созданным с помощью компьютерной графики, или настоящим? Вы ведь в начале выступления появляетесь из него…
- В номере на песню "Мышь" был настоящий деревянный гроб с крышкой. Я с детства панически боялась и гробов, и похоронной музыки, а тут такой нежный сюрприз. Ха-ха!
Летать я отказалась, крутиться на карусели тоже. И что мне оставалось? Только согласиться.
Я просто сделала глубокий вдох и выдох, закрыла глаза и вышла к зрителям, запутавшись в паутине, что еще больше разозлило меня, но это состояние как раз точно вписалось в характер героини Людоедочки.
Ну а потом уже все покатилось само собой. Очень помогли ребята - танцоры, они были великолепны в каждом номере.
- А есть ли вообще место мистике в вашей жизни?
- Мистика в моей жизни не частый гость, но однажды был случай очень неоднозначный, когда молодой человек сделал мне подарок - золотую цепочку с крестиком.
Я никогда не покупала крестов и не носила их, как-то мне сразу становилось неуютно и тревожно. Возможно, было много крови на кресте распятого Христа, отсюда и негативная реакция.
И однажды я забыла снять цепочку с крестиком, когда пошла в душ. Цепочка была крепко закрыта, но после душа крестик исчез…
Уплыл, вернее, а сама цепочка осталась. Вот это было удивлением. Позже я осознала, что высшие силы, возможно, уберегли меня от чужой судьбы, что ли…
Вокруг нас много чудес, только нужно присматриваться и прислушиваться к знакам и деталям.
- Какие у вас отношения с Филиппом Киркоровым?
- Лояльные, нейтральные я бы сказала. Это наша не первая встреча, причем опять на шоу "Суперстар!". Так что шоу объединяет.
Ольга Зарубина: "Танцор на репетиции поднял меня не очень аккуратно, сжав мои ребра до боли и крика"
- Какой номер в шоу "Суперстар! Битва сезонов" дался вам тяжелее всего?
- Номер с песней "Ваня", в котором танцор на репетиции меня поднял меня не очень аккуратно, сжав мои ребра до боли и крика. Ха-ха, после этого я еще долго страдала болью в спине, а это было только начало шоу.
Но все обошлось, слава Богу. Ну а если говорить о вокале, то много сил отдала на песне It's my life.
- А кого в проекте вы считаете своим основным соперником?
- У меня нет соперников в шоу "Суперстар!", есть коллеги по цеху, если можно так сказать. Лично я пришла сюда радовать своих почитателей, заряжать их позитивом, светом и добром.
Музыка - мощный инструмент для воспитания в людях любви и сострадания. Поэтому для меня важно петь.
- С кем на проекте "Суперстар!" вы подружились?
- Я со всеми в лояльных отношениях, потому что по природе я миротворец и очень не люблю конфликты любого характера. И мне нравилась общая атмосфера на шоу.
Ольга Зарубина: "Моя любимая дочка следит за моими достижениями"
- В одном из своих интервью вы рассказывали, что мало видитесь с дочерью Кирой, живущей в Америке. А сейчас дела обстоят также?
- Ну конечно, мы мало видимся с дочкой, еще в связи с нездоровой обстановкой в мире, но мы постоянно на связи. Очень хочу, чтобы она приехала ко мне со своим мужем, и они этого тоже хотят. Так что надеюсь, что встреча состоится.
- Кира смотрит "Суперстар! Битва сезонов"?
- Конечно, моя любимая дочка следит за моими достижениями, не пропускает ни одного шоу и гордится мной.
Надеюсь, что шоу "Суперстар!" сделает шоу звезд в дуэтах с их детьми, Думаю, что тоже будет интересно и необычно.
Мечтаю услышать ангельский голос с притягивающим акцентом Киры.
