Звезда "Суперстара!" Ольга Зарубина: "С детства панически боялась и гробов, и похоронной музыки, а тут такой нежный сюрприз!"

Одним из самых запоминающихся номеров на шоу "Суперстар! Битва сезонов" стало выступление Ольги Зарубиной на песню "Мышь".

Художники-постановщики проекта оформили номер в стиле графа Дракулы, со всеми атрибутами знаменитого Вампира, и даже с гробом с изображением молодого Филиппа Киркорова. (Выпуск был посвящен именно ему).

О том, как певица решилась выступать в таких интерьерах, мистике, отношениях на проекте "Суперстар! Битва сезонов" и желании чаще видеть дочь Ольга Зарубина рассказала в интервью Teleprogramma.org.

Ольга Зарубина: "Летать я отказалась, крутиться на карусели тоже"

- Ольга, номер на песню "Мышь", конечно, очень стильный. А гроб на сцене был цифровым, созданным с помощью компьютерной графики, или настоящим? Вы ведь в начале выступления появляетесь из него…

- В номере на песню "Мышь" был настоящий деревянный гроб с крышкой. Я с детства панически боялась и гробов, и похоронной музыки, а тут такой нежный сюрприз. Ха-ха!

Летать я отказалась, крутиться на карусели тоже. И что мне оставалось? Только согласиться.

Я просто сделала глубокий вдох и выдох, закрыла глаза и вышла к зрителям, запутавшись в паутине, что еще больше разозлило меня, но это состояние как раз точно вписалось в характер героини Людоедочки.

Ну а потом уже все покатилось само собой. Очень помогли ребята - танцоры, они были великолепны в каждом номере.

- А есть ли вообще место мистике в вашей жизни?

- Мистика в моей жизни не частый гость, но однажды был случай очень неоднозначный, когда молодой человек сделал мне подарок - золотую цепочку с крестиком.

Я никогда не покупала крестов и не носила их, как-то мне сразу становилось неуютно и тревожно. Возможно, было много крови на кресте распятого Христа, отсюда и негативная реакция.

И однажды я забыла снять цепочку с крестиком, когда пошла в душ. Цепочка была крепко закрыта, но после душа крестик исчез…

Уплыл, вернее, а сама цепочка осталась. Вот это было удивлением. Позже я осознала, что высшие силы, возможно, уберегли меня от чужой судьбы, что ли…

Вокруг нас много чудес, только нужно присматриваться и прислушиваться к знакам и деталям.

- Какие у вас отношения с Филиппом Киркоровым?

- Лояльные, нейтральные я бы сказала. Это наша не первая встреча, причем опять на шоу "Суперстар!". Так что шоу объединяет.

Ольга Зарубина: "Танцор на репетиции поднял меня не очень аккуратно, сжав мои ребра до боли и крика"

- Какой номер в шоу "Суперстар! Битва сезонов" дался вам тяжелее всего?

- Номер с песней "Ваня", в котором танцор на репетиции меня поднял меня не очень аккуратно, сжав мои ребра до боли и крика. Ха-ха, после этого я еще долго страдала болью в спине, а это было только начало шоу.

Но все обошлось, слава Богу. Ну а если говорить о вокале, то много сил отдала на песне It's my life.