Звезда шоу "Тайный миллионер" Александр Волохов об участии в реалити: "Если бы я спал со всеми подряд, то меня бы запомнили"

На канале СТС продолжается показ реалити-шоу "Тайный миллионер". По сюжету проекта в первой серии одному из игроков достается золотой слиток.
Этот человек и становится тем самым тайным миллионером. И задача других участников – вычислить новоявленного богача. Честь быть тем самым миллионером выпала актеру и юмористу Александру Волохову.
На пресс-завтраке, посвященному проекту, он рассказал Teleprogramma.org о дружбе на реалити, уроках обмана, общении с Аленой Блин и об отношении к рэперу Натану.
Александр Волохов: "Самым сложным было не показывать всю свою дурь, которую иногда видят близкие"
- Александр, какое испытание было для вас самым сложным на реалити-шоу "Тайный миллионер"?
- Испытание на человечность. Это мой главный принцип по жизни – оставаться Человеком в любой ситуации.
Самым сложным было не показывать всю свою дурь, которую иногда видят близкие. СТС – это домашний канал. Нас смотрят и дети в том числе, поэтому главное – не подавать плохой пример.
- А приходилось ли встречаться со змеями и есть тараканов?
- Нет. По сравнению с другими реалити, где я принимал участие, здесь все было поспокойнее и подружнее. И испытания были более комфортными.
- Сложно ли было обманывать коллег по проекту?
- Да. Несмотря на то что я стараюсь никого никогда не обманывать, в игровом плане я пытался это делать. И если бы не Владимир Тишко, у меня бы это хорошо получилось. Потому что я для всех оставался своим всегда, даже несмотря на то, что иногда на меня падали подозрения.
Неоправданно, но меня все равно в итоге отсекали. Выборка была меньше. И я в эту выборку потенциально подозрительных людей не попадал.
И это было круто. Значит, мои качества как игрока срабатывали.
Александр Волохов (крайний справа) с участниками "Тайного миллионера". Фото: телеканал СТС
- С кем из участников "Тайного миллионера" вы подружились?
- Полноценной дружбы у меня нет ни с кем. Но выстроить приятельские отношения мне удалось со всеми. И я рад этому факту.
У каждого есть свои суперспособности. И когда мне грустно и чего-то не хватает, я пишу этому человеку и черпаю от него то, что я в нем заметил.
Александр Волохов: "Отношение к Натану у меня всегда было по-мужски адекватным"
- На шоу "Звезды в джунглях" вы создали хорошую коалицию с Аленой Блин. А сейчас общаетесь с ней?
- Да. Мы периодически переписываемся. Просто сейчас у нас нет профессиональных точек пересечения. А так, когда мы с ней видимся, то всегда обнимаемся и угораем над какими-то фактами из нашего совместного опыта.
- А изменилось ли ваше отношение к Натану спустя время?
- Если вы напомните, каким оно было тогда, то я вам отвечу. Отношение к Натану у меня всегда было по-мужски адекватным. А все его похождения – его личное дело. Просто их увидели миллионы.
Я к нему нормально отношусь. Хороший парень!
Александр Волохов. Фото: телеканал СТС
- Стали ли вас чаще узнавать на улицах после участия в реалити-шоу?
- Участие в реалити не приносит дополнительного узнавания. Меня чаще узнают по КВН, по Comedy Woman, по ролям в сериалах.
- Я даже не припомню ни одного скандала или какой-то нехорошей ситуации с вашим участием на реалити-шоу…
- Поэтому и не вспоминают… Если бы я там спал со всеми подряд, возможно, меня бы запомнили. Но в первую очередь запомнила бы жена (Смеется). Ну а потом в суде.
- Какие у вас сейчас творческие планы, что в приоритете?
- В приоритете у меня - продолжение актерской деятельности, прохождение кастингов, новые интересные роли.
