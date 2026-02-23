Звезда шоу "Тайный миллионер" Александр Волохов об участии в реалити: "Если бы я спал со всеми подряд, то меня бы запомнили"

На канале СТС продолжается показ реалити-шоу "Тайный миллионер". По сюжету проекта в первой серии одному из игроков достается золотой слиток.

Этот человек и становится тем самым тайным миллионером. И задача других участников – вычислить новоявленного богача. Честь быть тем самым миллионером выпала актеру и юмористу Александру Волохову.

На пресс-завтраке, посвященному проекту, он рассказал Teleprogramma.org о дружбе на реалити, уроках обмана, общении с Аленой Блин и об отношении к рэперу Натану.

Александр Волохов: "Самым сложным было не показывать всю свою дурь, которую иногда видят близкие"

- Александр, какое испытание было для вас самым сложным на реалити-шоу "Тайный миллионер"?

- Испытание на человечность. Это мой главный принцип по жизни – оставаться Человеком в любой ситуации.

Самым сложным было не показывать всю свою дурь, которую иногда видят близкие. СТС – это домашний канал. Нас смотрят и дети в том числе, поэтому главное – не подавать плохой пример.

- А приходилось ли встречаться со змеями и есть тараканов?

- Нет. По сравнению с другими реалити, где я принимал участие, здесь все было поспокойнее и подружнее. И испытания были более комфортными.

- Сложно ли было обманывать коллег по проекту?

- Да. Несмотря на то что я стараюсь никого никогда не обманывать, в игровом плане я пытался это делать. И если бы не Владимир Тишко, у меня бы это хорошо получилось. Потому что я для всех оставался своим всегда, даже несмотря на то, что иногда на меня падали подозрения.

Неоправданно, но меня все равно в итоге отсекали. Выборка была меньше. И я в эту выборку потенциально подозрительных людей не попадал.

И это было круто. Значит, мои качества как игрока срабатывали.