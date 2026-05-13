Звезда фильмов для взрослых и «Дома-2» Елена Беркова: «Я готова и к отношениям, и к рождению ребенка»

О жизни звезды фильмов для взрослых и экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Берковой снимут сериал. Благо, материалов для этого предостаточно.
Популярность пришла к Елене после того, как в проекте «Дом-2» ее «вывели на чистую воду». В реалити-шоу озвучили, что Беркова снималась в порнофильмах, после чего она подверглась общественному остракизму.
В интервью Василию Шурову Елена призналась, что родители поддержали ее, узнав эту новость. Правда, мама, по словам актрисы, немного поэмоционировала. А вот отец воспринял ситуацию философски.
«Ну снялась ты в порно и снялась, было и было. Не убила же никого», - отметил мужчина.
Елена Беркова: «Я дама на выданье»
Teleprogramma.org узнала, как Елена живет сегодня, и что происходит в ее личной жизни сейчас.
«Я путешествовала несколько лет. Сейчас мы живем у моря, в субтропиках. Прекрасно проводим время.
Я выступаю как боец MMI. Сначала как POP MMI, сейчас на профессиональных турнирах. Занесена в мировой рейтинг, - рассказала Елена нашему изданию.
- Стримлю. Из последних новостей – вместе с режиссером Ксюшей Зуевой готовим сериал для платформы о моей жизни. Приступаем к написанию сценария. Я сыграю себя взрослую, а молодые актеры - остальную часть моей жизни. Это глобальный масштабный проект – мечта. Сериал о моей жизни – это очень круто».
- А с кем вы сейчас живете?
- С ребенком (с сыном Евгением от стриптизера Ивана Белькова - прим. ред). Готовимся к его поступлению.
- В отношениях ли вы сейчас?
- Личная жизнь пока на паузе. Я до этого всю жизнь была замужем. Пока путешествовали, поставила на паузу и отношения. А сейчас готова и к ним, и даже, возможно, к рождению ребенка. Поэтому я дама на выданье.
Но я приступаю и к решению этого вопроса, в процессе. При этом сейчас я живу свою лучшую жизнь.
Елена Беркова.
Елена Беркова: «Многие годы дружим с Наташей Нелидовой»
- Как складывалась ваша жизнь после участия в «Доме-2»?
- После шоу много всего происходило. Всего и не перечислишь! У меня были и авторские передачи, и на «России», и на «Муз-ТВ». Я и на радио работала, и в театре служила года три, и с антрепризами катались, успешно гастролировала.
Снималась в кино, в сериалах. У меня около 20 разных ролей в художественном кино: главные и неглавные.
- С кем из участников реалити вы сохранили отношения?
- Я была одной из самых первых участниц и провела на проекте два месяца. В разное время общалась и с Аленой Водонаевой, и с Викторией Боней, с разными яркими персонажами. Ходили друг к другу на праздники.
Недавно Степка Меньщиков приглашал на день рождения. Но я была не в Москве и в это время туда не прилетела.
Многие годы дружим с Наташей Нелидовой, хотя мы находились в проекте разное время.
Ну и все время я выходила замуж. У меня только четыре официальных брака и есть неофициальный. Но, видимо, собираюсь опять.
Правда, официальное замужество меня не очень интересует. Но, повторю, что к отношениям готова.
