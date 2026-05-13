Звезда фильмов для взрослых и «Дома-2» Елена Беркова: «Я готова и к отношениям, и к рождению ребенка»

О жизни звезды фильмов для взрослых и экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Берковой снимут сериал. Благо, материалов для этого предостаточно.

Популярность пришла к Елене после того, как в проекте «Дом-2» ее «вывели на чистую воду». В реалити-шоу озвучили, что Беркова снималась в порнофильмах, после чего она подверглась общественному остракизму.

В интервью Василию Шурову Елена призналась, что родители поддержали ее, узнав эту новость. Правда, мама, по словам актрисы, немного поэмоционировала. А вот отец воспринял ситуацию философски.

«Ну снялась ты в порно и снялась, было и было. Не убила же никого», - отметил мужчина.

Елена Беркова: «Я дама на выданье»

Teleprogramma.org узнала, как Елена живет сегодня, и что происходит в ее личной жизни сейчас.

«Я путешествовала несколько лет. Сейчас мы живем у моря, в субтропиках. Прекрасно проводим время. Я выступаю как боец MMI. Сначала как POP MMI, сейчас на профессиональных турнирах. Занесена в мировой рейтинг, - рассказала Елена нашему изданию. - Стримлю. Из последних новостей – вместе с режиссером Ксюшей Зуевой готовим сериал для платформы о моей жизни. Приступаем к написанию сценария. Я сыграю себя взрослую, а молодые актеры - остальную часть моей жизни. Это глобальный масштабный проект – мечта. Сериал о моей жизни – это очень круто».

- А с кем вы сейчас живете?

- С ребенком (с сыном Евгением от стриптизера Ивана Белькова - прим. ред). Готовимся к его поступлению.

- В отношениях ли вы сейчас?

- Личная жизнь пока на паузе. Я до этого всю жизнь была замужем. Пока путешествовали, поставила на паузу и отношения. А сейчас готова и к ним, и даже, возможно, к рождению ребенка. Поэтому я дама на выданье.

Но я приступаю и к решению этого вопроса, в процессе. При этом сейчас я живу свою лучшую жизнь.