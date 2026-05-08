Судьба звезды «Дома-2» и кино для взрослых Елены Берковой: пять браков, соперничество с Бузовой и потеря ребенка

За свою карьеру Елена Беркова снялась в 15 полнометражных картинах для взрослых и множестве фривольных эпизодов, а также не раз украшала обложки мужских журналов. О ее профессии родные узнали не сразу, и когда правда открылась, разразился скандал.
От девушки отвернулись даже близкие, включая сестру. Мечтавшая стать балериной, Елена пережила нервный срыв и прошла лечение в психиатрической клинике. Но поддержка родителей помогла ей справиться со всеми превратностями судьбы.
Как же живет Елена сегодня?
Когда Елена Беркова стала знаменитой
Известность пришла к Берковой после участия в «Доме-2». Она пробыла в проекте недолго, но запомнилась ярким поведением и романом с Романом Третьяковым, который едва не закончился свадьбой. Узнав о ее прошлом, руководство отстранило Елену, а Роман ушел к Ольге Бузовой.
Однако шоу стало для Берковой «взлетной полосой». О ней узнала вся страна, и вскоре вышло эротическое видео с ее участием «Дом-2, или как заняться любовью с Еленой Берковой».
56 дней участия в телестройке обернулись для Берковой неожиданным финансовым успехом. Вместо того чтобы исчезнуть из медийного поля после громкого увольнения из-за разоблачений ее прошлого, она сумела обратить негативную огласку в свою пользу.
Доход от эротического видео «Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой» превзошел все ее прежние заработки. Этот случай стал поворотным моментом, заложив основу ее фирменной стратегии — извлекать прибыль из скандалов, которой она верна и сегодня.
После «Дома-2» Беркова создала свою медийную экосистему. Проекты вроде «Бесспорно» на МУЗ-ТВ и радиошоу «Голые новости» приносили ей доход и повышали статус в обществе.
Ее книга стала бестселлером 2007 года, а режиссерский дебют — короткометражка «3 минуты» — добавил новый источник заработка.
Многим зрителям запомнилось и шоу «Деньги или позор» (2018), где она заработала рекордные 850 тысяч рублей за выпуск, в отличие от других звезд, уходивших ни с чем. Секрет успеха Елены — в готовности к раздеванию, рискованным ответам и провокациям.
Ее выпуск стал единственным, потребовавшим двух версий: «16+» и «18+». Еще в юности Беркова открыла брачное агентство в Николаеве, а затем использовала образ «роковой женщины» в проектах про отношения.
Даже неудачные политические кампании (баллотирование в мэры Сочи и президенты) приносили доход через PR-контракты. Провалы не мешали — сам факт выдвижения держал ее в топе запросов, повышая стоимость участия в других проектах.
Елена Беркова. Личная жизнь
Вполне естественно, что у такой женщины насыщенная и личная жизнь.
Елена Беркова пережила череду неудачных браков. Впервые она вышла замуж в 16 лет, затем последовали отношения с бизнесменом Владимиром Химченко (разница в возрасте — 26 лет, развод из-за домашнего насилия), стриптизером Иваном Бельковым (рождение сына Евгения, развод) и актером Андреем Стояновым (брак продлился год, Стоянов умер от передозировки).
Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: Global Look Press
Особняком стоит история с Владимиром Савро, который сделал Елене предложение в эфире и бесследно исчез в Крыму. Он пошел искупаться, когда на море был шторм. С тех пор его и не видели.
Последний роман с миллиардером Александром Путинцевым закончился разрывом и трагическим выкидышем.
Параллельно Беркова неоднократно обращалась к пластическим хирургам: в 2013 году она решилась на омоложение лица и увеличение губ, в 2015-м — на маммопластику. Также она увлекается татуировками, размещая их на плече, животе и других частях тела.
Как Елена Беркова живет последние годы
2019 год для Елены Берковой начался с больничной палаты. Изнурительная диета в погоне за совершенством довела организм до истощения и предобморочного состояния.
В этот критический момент в ее жизни как раз появился миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на лечении и на короткое время стал для нее спасителем и женихом.
Однако уже к 2020 году помолвка распалась. Переживания от разрыва обернулись выкидышем, за которым последовало публичное признание о потере ребенка.
Елена Беркова и Александр Путинцев.
Казалось, черная полоса затянулась, но Елена, верная своей привычке, ответила на удар очередным эпатажным шагом. К 2021 году она демонстрирует публике результаты пластики груди, намекая на возрождение личной жизни.
Но физическое обновление не спасает от нервных срывов: в 2022 году постоянные стрессы привели к полной потере волос. Гипноз, капельницы, парики — ничто не давало результата, пока специалисты не помогли отрастить новую шевелюру. Короткую, но свою.
Параллельно Беркова неожиданно выходит на ринг. Тренировки по грэпплингу и боксу перерастают в фрик-бои против эпатажных блогерш и коллег по индустрии взрослого кино — Алены Пискун и Олеси Малибу.
2023–2024 годы прошли без громких романов — слухи о шестом браке так и остались лишь слухами. Вместо свадеб Беркова сосредоточилась на бизнесе (брачные агентства в Николаеве и Петербурге) и воспитании сына Евгения, рожденного от стриптизера Ивана Белькова.
Ее медийность теперь держится на соцсетях: рекламные интеграции, эротические шоу, ностальгические проекты вроде клипа «Стала другой».
Сейчас в соцсетях Елены можно увидеть новости о съемках в разных роликах, кадры с ее четвероногими любимцами, встречи с родными, фото из путешествий и прочий контент, который практически никак не указывает на ее род занятий.
Но, видимо, самые интересные новости у Елены Берковой еще впереди.
