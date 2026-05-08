Судьба звезды «Дома-2» и кино для взрослых Елены Берковой: пять браков, соперничество с Бузовой и потеря ребенка

За свою карьеру Елена Беркова снялась в 15 полнометражных картинах для взрослых и множестве фривольных эпизодов, а также не раз украшала обложки мужских журналов. О ее профессии родные узнали не сразу, и когда правда открылась, разразился скандал.

От девушки отвернулись даже близкие, включая сестру. Мечтавшая стать балериной, Елена пережила нервный срыв и прошла лечение в психиатрической клинике. Но поддержка родителей помогла ей справиться со всеми превратностями судьбы.

Как же живет Елена сегодня?

Когда Елена Беркова стала знаменитой

Известность пришла к Берковой после участия в «Доме-2». Она пробыла в проекте недолго, но запомнилась ярким поведением и романом с Романом Третьяковым, который едва не закончился свадьбой. Узнав о ее прошлом, руководство отстранило Елену, а Роман ушел к Ольге Бузовой.

Однако шоу стало для Берковой «взлетной полосой». О ней узнала вся страна, и вскоре вышло эротическое видео с ее участием «Дом-2, или как заняться любовью с Еленой Берковой».

56 дней участия в телестройке обернулись для Берковой неожиданным финансовым успехом. Вместо того чтобы исчезнуть из медийного поля после громкого увольнения из-за разоблачений ее прошлого, она сумела обратить негативную огласку в свою пользу.

Доход от эротического видео «Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой» превзошел все ее прежние заработки. Этот случай стал поворотным моментом, заложив основу ее фирменной стратегии — извлекать прибыль из скандалов, которой она верна и сегодня.

После «Дома-2» Беркова создала свою медийную экосистему. Проекты вроде «Бесспорно» на МУЗ-ТВ и радиошоу «Голые новости» приносили ей доход и повышали статус в обществе.

Ее книга стала бестселлером 2007 года, а режиссерский дебют — короткометражка «3 минуты» — добавил новый источник заработка.

Многим зрителям запомнилось и шоу «Деньги или позор» (2018), где она заработала рекордные 850 тысяч рублей за выпуск, в отличие от других звезд, уходивших ни с чем. Секрет успеха Елены — в готовности к раздеванию, рискованным ответам и провокациям.

Ее выпуск стал единственным, потребовавшим двух версий: «16+» и «18+». Еще в юности Беркова открыла брачное агентство в Николаеве, а затем использовала образ «роковой женщины» в проектах про отношения.

Даже неудачные политические кампании (баллотирование в мэры Сочи и президенты) приносили доход через PR-контракты. Провалы не мешали — сам факт выдвижения держал ее в топе запросов, повышая стоимость участия в других проектах.

Елена Беркова. Личная жизнь

Вполне естественно, что у такой женщины насыщенная и личная жизнь.

Елена Беркова пережила череду неудачных браков. Впервые она вышла замуж в 16 лет, затем последовали отношения с бизнесменом Владимиром Химченко (разница в возрасте — 26 лет, развод из-за домашнего насилия), стриптизером Иваном Бельковым (рождение сына Евгения, развод) и актером Андреем Стояновым (брак продлился год, Стоянов умер от передозировки).