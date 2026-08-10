Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова: «Самих участников шоу обесценивает ТНТ»

Генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров высказался о проекте «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. В интервью в рамках подкаста «Путь в Топ с Олесей Нагорной» он намекнул, что участники мистического шоу на самом деле не обладают экстрасенсорными способностями.
«Эти люди – артисты. И за счет того, что они стали звездами, они используют свой образ, чтобы зарабатывать по-разному», - отметил Александр Жаров.
По его мнению, шоу «Битва экстрасенсов» - это проект про человеческие слабости, когда люди хотят выбраться из сложной ситуации или избавиться от душевной боли с помощью магов. Однако проблемы не решишь с помощью заклинаний.
«Никакие Шепсы не помогут тебе в моменте. Но люди смотрят шоу и думают: «У них получилось, и у меня получится. Это такие быстрые углеводы», - сказал Александр Жаров.
Кажетта Ахметжанова: «Я не хочу видеть себя в этих телепроектах»
Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова возмущена такими словами. Подробнее о своих ощущениях она рассказала в комментариях Teleprogramma.org.
«Александр Жаров работу всех обесценил. Во-первых, вы знаете, я участвовала с первого по девятый сезоны «Битвы экстрасенсов». Тогда мы выходили на битвы сильнейших, - отметила Кажетта Ахметжанова.
- Мы выступали в «Битве экстрасенсов. Экстрасенсы ведут расследование». И мы же не просто консультировали, а работали в больших консультационных центрах. Это была огромная серьезная программа».
- А сейчас получается, что экстрасенсы фальшивые?
- А сейчас сам телевизионный проект, самих экстрасенсов, участников обесценивает ТНТ!
Вы понимаете, они их зовут, делают одно. Есть люди талантливые, а есть такие, знаете, которые испытывают свое шестое чувство, испытывают себя, пробуют.
А там-то нарезки идут другие. Понимаете, происходящее за кадром же не показывают. Проект сделали как хайп, как шоу, а это более интереснее сейчас, чем талант людей.
В первых сезонах все было реально. Участники старались удивить, а телевизионщики - показать истину.
Вы знаете, люди завидуют двум вещам: красоте и таланту. Например, экстрасенс деревенский, но он талантливый. И его будут ненавидеть за его талант. Или завистники будут обесценивать красоту высокой стройной женщины, говорить: «Она страшная, она такая, она сякая».
В природе никуда не денешь зависть, поэтому я думаю, что завистники восстали, когда программа «Экстрасенсы ведут расследование» стала набирать огромный ход.
Многие девочки, которые имели истинный талант, передавали свои знания.
Некоторые, между прочим, в этих проектах сгорели. Знаете, от тяжелой болезни.
Иные ничего не посмотрели, а стали говорить: «Ой, это экстрасенсов делают - шарлатанов и мошенников». И вот меня недавно звали на «Битву экстрасенсов. Реванш». Я посмотрела две-три серии, и это просто ужас. Я не хочу себя видеть в этих телепроектах.
Кажетта Ахметжанова. Фото: из архива экстрасенса
Кажетта Ахметжанова: «Мы помогали в раскрытии преступлений»
- То есть со временем они испортились?
- Вы знаете, до этого все хорошо начиналось, а потом эти проекты испортили. Нельзя так унижать человеческий талант. Ведь экстрасенсорика — это же тоже как красивый голос, твоя интуиция. Это как красивые стихи.
И люди в этом случае своим чутьем описывают чью-то судьбу.
Вообще раньше, в древние времена, такие люди считались юродивыми. Они приходили к Ивану Грозному и спрашивали: «Зачем ты так поступил с Казанью?». И Иван Грозный их не трогал. Он боялся их проклятий. На Руси всегда были шаманизм, экстрасенсорика, исцеление, космоэнергетика.
А потом ученые исследовали мозг человека. Экстрасенсами интересовался Институт Бехтерова.
А сейчас, наоборот, высмеивают, говорят про них гадости. Жуткие вещи, которые несовместимы с этими людьми. А в телепроектах на Рен-ТВ и ТНТ я даже участвовать не хочу, потому что они токсичные. Многие говорят: «Мы не включаем эти передачи».
Потому что у многих людей есть интуиция, им снятся волшебные вещие сны. И когда они смотрели такие передачи, испытывали себя, свою интуицию. Потом они же приходили на консультации, это не были бешеные деньги.
Мы трудились в больших консультационных фирмах. Я сама работала с одним большим экспертом, который, к сожалению, уже покинул этот мир. Пять лет у него проработала.
- То есть после «Битвы экстрасенсов»?
- Да, он же потом всех нас собирал, мы даже работали с серийными убийцами, занимались исследованиями. Помогали в раскрытии преступлений. И наш эксперт боялся за каждого из нас, чтобы телевизионщики нас не осрамили.
А сейчас это же какой-то ужас, вообще страшно даже идти туда. Потому что они подорвут твой авторитет, заработанный годами.
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