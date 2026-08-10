Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова: «Самих участников шоу обесценивает ТНТ»

Генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров высказался о проекте «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. В интервью в рамках подкаста «Путь в Топ с Олесей Нагорной» он намекнул, что участники мистического шоу на самом деле не обладают экстрасенсорными способностями.

«Эти люди – артисты. И за счет того, что они стали звездами, они используют свой образ, чтобы зарабатывать по-разному», - отметил Александр Жаров.

По его мнению, шоу «Битва экстрасенсов» - это проект про человеческие слабости, когда люди хотят выбраться из сложной ситуации или избавиться от душевной боли с помощью магов. Однако проблемы не решишь с помощью заклинаний.

«Никакие Шепсы не помогут тебе в моменте. Но люди смотрят шоу и думают: «У них получилось, и у меня получится. Это такие быстрые углеводы», - сказал Александр Жаров.

Кажетта Ахметжанова: «Я не хочу видеть себя в этих телепроектах»

Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова возмущена такими словами. Подробнее о своих ощущениях она рассказала в комментариях Teleprogramma.org.

«Александр Жаров работу всех обесценил. Во-первых, вы знаете, я участвовала с первого по девятый сезоны «Битвы экстрасенсов». Тогда мы выходили на битвы сильнейших, - отметила Кажетта Ахметжанова. - Мы выступали в «Битве экстрасенсов. Экстрасенсы ведут расследование». И мы же не просто консультировали, а работали в больших консультационных центрах. Это была огромная серьезная программа».

- А сейчас получается, что экстрасенсы фальшивые?

- А сейчас сам телевизионный проект, самих экстрасенсов, участников обесценивает ТНТ!

Вы понимаете, они их зовут, делают одно. Есть люди талантливые, а есть такие, знаете, которые испытывают свое шестое чувство, испытывают себя, пробуют.

А там-то нарезки идут другие. Понимаете, происходящее за кадром же не показывают. Проект сделали как хайп, как шоу, а это более интереснее сейчас, чем талант людей.

В первых сезонах все было реально. Участники старались удивить, а телевизионщики - показать истину.

Вы знаете, люди завидуют двум вещам: красоте и таланту. Например, экстрасенс деревенский, но он талантливый. И его будут ненавидеть за его талант. Или завистники будут обесценивать красоту высокой стройной женщины, говорить: «Она страшная, она такая, она сякая».

В природе никуда не денешь зависть, поэтому я думаю, что завистники восстали, когда программа «Экстрасенсы ведут расследование» стала набирать огромный ход.

Многие девочки, которые имели истинный талант, передавали свои знания.

Некоторые, между прочим, в этих проектах сгорели. Знаете, от тяжелой болезни.

Иные ничего не посмотрели, а стали говорить: «Ой, это экстрасенсов делают - шарлатанов и мошенников». И вот меня недавно звали на «Битву экстрасенсов. Реванш». Я посмотрела две-три серии, и это просто ужас. Я не хочу себя видеть в этих телепроектах.