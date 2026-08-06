Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров о «Битве экстрасенсов»: «Это артисты»

Будущее знаменитого шоу «Битва экстрасенсов» под угрозой. Генеральный директор АО «Газпром-Медиа холдинг» Александр Жаров намекнул, что это хоть и высокорейтинговое шоу, но его возможности исчерпаны. Об этом он рассказал в одном из недавних интервью.

Александр Жаров о «Битве экстрасенсов»: «Это шоу – про слабость»

«Я все понимаю и говорю зрителям вашего блога: это артисты. Это шоу. Эти люди – артисты. И за счет того, что они стали звездами, они используют свой образ, чтобы зарабатывать по-разному.

Я считаю, что у этого шоу есть свое начало, аудитория, но это тоже закончится. Потому что это шоу – про слабость, - отметил Александр Жаров.

- Ты пытаешься решить местную локальную проблему. У тебя ушел человек из жизни, тебя кто-то бросил, и ты думаешь, что с помощью чих-пых все решишь. Так не бывает.

Насколько сложная проблема, настолько сложным будет и выход из нее. Просто надо уметь этот путь совершить: либо зависнуть в этом горе навсегда, либо выйти из него.

Никакие Шепсы не помогут тебе в моменте. Но люди смотрят шоу и думают: «У них получилось, и у меня получится». Это такие быстрые углеводы».

По словам Александра Жарова, сейчас они с руководством канала ТНТ думают о будущем «Битвы экстрасенсов» и задаются вопросом: «А что дальше?». При этом Жаров подчеркнул, что никто не собирается закрывать шоу, речь идет лишь о смене формата.

А вы бы хотели бы, чтобы проект продолжился и в каком виде? Делитесь в комментариях!