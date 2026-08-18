Юрий Лоза о Сергее Лазареве: «У него нет своих песен»

Сергей Лазарев не будет переносить свои концерты из-за Канье Уэста, который выступит в те же дни в Санкт-Петербурге, что и наш певец. Об этом Телеграм-каналу SHOT сообщили представители российского артиста.

И Канье Уэст, и Сергей Лазарев дадут концерты в городе на Неве 10 и 11 октября. Кроме того, Сергей выйдет на питерскую сцену и 9 октября.

Юрий Лоза о Сергее Лазареве: «Он очень любит говорить фразу: «Это моя песня»

Как вы думаете, правильно ли поступает Сергей? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к Юрию Лозе. А Юрий Эдуардович в разговоре с нашим изданием заодно и оценил творчество певца.

«Я уже в свое время писал про Сергея Лазарева и говорил, что ему, конечно, хочется, чтобы его считали соавтором исполняемых композиций. Он очень любит говорить фразу: «Это моя песня». Но у Сергея Лазарева нет ни одной песни. Он их не написал. Эти хиты ему разрешили петь авторы, - отметил Юрий Лоза.

- Поэтому, говоря: «Это моя песня», он, как минимум, лукавит. Лазарев может говорить: «Эта песня из моего репертуара», «Эту песню я пою». Но ни в коем случае он не имеет права говорить: «Моя песня». Это я пою свои песни, потому что я их написал. Они мои. А остальные артисты поют песни, которые им написали авторы. Им дали возможность их спеть, им разрешили. Или же они купили такое право».

Юрий Лоза: «Я не пойду на концерт Сергея Лазарева»

- А на его сольник бы пошли?

- Я не пойду на концерт Сергея Лазарева. Его итак столько в эфире, что еще и на концерт его идти…

Он уже все спел и перепел по сто раз во всех своих программах. Он женат на телевидении, как у нас говорят.

А вы пойдете на концерт Сергея Лазарева? Делитесь в комментариях!