Юрий Лоза о приезде Канье Уэста: «Памела Андерсон тоже приезжала сфотографироваться»

Сегодня СМИ обсуждают только одну новость. 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге даст два концерта американский рэпер Канье Уэст. Увидеть иностранного певца стоит от 9 до 160 000 рублей.

Недорогие билеты купить уже практически невозможно – на сайте разлетелись как горячие пирожки. Да и при нынешнем ажиотаже трудно попасть даже и в VIP-зону.

Юрий Лоза о Канье Уэсте: «У него нет песен, которые мы знаем»

Однако певец Юрий Лоза как всегда подходит к любым ажиотажным событиям с трезвой головой. В разговоре с Teleprogramma.org он признался, что не собирается идти на концерт Канье Уэста.

«Вы понимаете, что у него нет песен, которые мы знаем. Ну известный человек приезжает. А кто такой? Ну просто известный! Я помню, к нам приезжала Памела Андерсон. Она тоже получила большой гонорар. А за что? Она же не поет. Ну ее все знают. А для чего она тогда приехала? Памела Андерсон тоже приезжала сфотографироваться! Люди, которые пойдут на Канье Уэста, не пойдут же слушать музыку. Это просто понты!, - отметил Юрий Лоза. – Если он действительно сюда приедет».

Юрий Лоза: «Рэп не является для меня искусством»

- Наша молодежь любит рэп…

- А мне, например, слушать рэп скучно. Если вы сейчас зайдете в выпускной класс и спросите: «Кто может сыграть на каком-нибудь инструменте какое-то произведение?». Ну в крайнем случае выступит один человек, который занимался игрой на пианино пацаном.

А теперь спросите в этом же классе:«Кто может прочитать рэп?». Все! Поэтому рэп для меня не является искусством, это просто раскрутка.

Это просто интересная личность. И платить безумные бабки за то, чтобы посмотреть на этого певца, пусть даже он суперизвестный, - ну его знает. Я бы не пошел никогда!

А вы пойдете на концерт Канье Уэста? Делитесь в комментариях!