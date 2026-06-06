«Я танцую, пою и шлю всех куда подальше»: Волочкова потеряла голос, но заявила, что никакой травмы у нее нет

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org раскрыла правду о своем самочувствии. Звезда балета извинилась за охрипший голос, который потеряла после концерта. Но отказывать в комментарии не стала.
Было очевидно, что Волочковой трудно говорить. Буквально в двух предложениях Анастасия объяснила, что недавние сообщения о ее травме не соответствуют действительности. У нее все хорошо. Она поет и танцует и не планирует останавливаться на достигнутом.
«У меня сел голос. Позавчера был концерт. Все было прекрасно, станцевала уже три дуэта. Никакой травмы у меня нет. Самую большую травму и операцию я перенесла в Германии три с половиной месяца назад. Все, что пишут злые языки… Им просто хочется, чтобы у меня что-то было не так. Я танцую, пою и шлю всех куда подальше, злопыхателей, я имею в виду», — высказалась Анастасия Волочкова.
В качестве доказательства Анастасия Волочкова передала в распоряжение Teleprogramma.org фото своих бесценных и натруженных ножек.
Ножки Анастасии Волочковой. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Ранее Анастасия Волочкова в интервью одному из изданий рассказала, что повредила палец во время первого же после операции в Германии шоу. Балерина призналась, что очень волновалась, выдержит ли нагрузку ее сустав. Ее трясло от переживаний, и во время разогрева она ударила палец на ноге об лестницу.
Но как дала понять Волочкова, травмой она подобное не считает. И просит не приписывать ей неприятности и неудачи.
Не так давно Волочкова еще и попала в неловкую ситуацию на сцене московского ночного клуба. Во время исполнения песни у балерины с головы слетел шиньон. Сама артистка отреагировала на конфуз с юмором, продемонстрировав, что не лишена самоиронии.
«Я ржу до слез! Моих бывших», — написала она в соцсетях, поблагодарив всех причастных к созданию ее прически и «его величество Случай».