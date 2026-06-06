«Я танцую, пою и шлю всех куда подальше»: Волочкова потеряла голос, но заявила, что никакой травмы у нее нет

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org раскрыла правду о своем самочувствии. Звезда балета извинилась за охрипший голос, который потеряла после концерта. Но отказывать в комментарии не стала.

Было очевидно, что Волочковой трудно говорить. Буквально в двух предложениях Анастасия объяснила, что недавние сообщения о ее травме не соответствуют действительности. У нее все хорошо. Она поет и танцует и не планирует останавливаться на достигнутом.

«У меня сел голос. Позавчера был концерт. Все было прекрасно, станцевала уже три дуэта. Никакой травмы у меня нет. Самую большую травму и операцию я перенесла в Германии три с половиной месяца назад. Все, что пишут злые языки… Им просто хочется, чтобы у меня что-то было не так. Я танцую, пою и шлю всех куда подальше, злопыхателей, я имею в виду», — высказалась Анастасия Волочкова.

В качестве доказательства Анастасия Волочкова передала в распоряжение Teleprogramma.org фото своих бесценных и натруженных ножек.