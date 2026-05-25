У Анастасии Волочковой отвалились волосы прямо во время выступления

Во время эмоциональной речи перед поклонниками у танцовщицы внезапно отпала прядь волос. Причем инцидент произошел не за кулисами, а прямо в момент, когда звезда находилась в центре внимания.

Сама Волочкова, судя по всему, не сразу заметила конфуз, но видео моментально разлетелось по Сети, вызвав шквал насмешек.

Это не первый случай, когда прическа подводит знаменитость. Ранее балерина уже жаловалась на проблемы с волосами, связывая их с неудачным наращиванием.

Звездные стилисты, в частности, Александр Данилов, еще несколько лет назад предупреждали Волочкову: из-за постоянного использования дешевых материалов для наращивания и агрессивного окрашивания ее собственные волосы находятся в катастрофическом состоянии.

Тем не менее, балерина продолжает появляться на публике с длинными локонами, которые, как видно из инцидента, являются искусственными. Пользователи Сети уже начали активно комментировать случившееся, иронизируя над ситуацией и советуя звезде либо качественно закреплять накладные пряди, либо вовсе отказаться от них в пользу естественного образа.