"Я также люблю Ларочку, как я люблю зрителя": Павлиашвили отреагировал на скандал с Долиной в Санкт-Петербурге

Сосо Павлиашвили в беседе с Teleprogramma.org озвучил свою точку зрения по поводу недавней ситуации с Ларисой Долиной. Вокалист признался, что удручен этой историей. Он признался в любви и к певице, и к зрителям.

Что сказал Сосо Павлиашвили о Ларисе Долиной

Сосо Павлиашивили дал понять, что его расстраивает происходящее. В этой истории он видит чье-то неприкрытое желание рассорить людей. Сделать так, чтобы они постоянно кого-то обсуждали и оскорбляли.

"Жаль, что такое вообще происходит, кто не без греха, киньте в меня камень. Сейчас такое время, что нам надо всем объединяться и друг другу помогать. Очень тяжелые времена наступили. Милосердие и доброта — на этом строится вообще человек. Я не говорю про эту ситуацию… Людей сознательно направляют, чтобы друг от друга отдалить, оскорбить. Мы просто этим убиваем себя, потому что это к нам потом возвратится. Я также люблю Ларочку, как я люблю зрителя. Надо быть милосерднее. Так зрители выразили свою позицию, но это не значит, что этого зрителя надо ненавидеть", — высказался Сосо Павлиашвили.

Что произошло с Ларисой Долиной

На джазовом фестивале в Санкт-Петербурге случился неприятный для Ларисы Долиной казус. Когда певица вышла на сцену, часть зрителей встали и вышли из зала. Это было сделано демонстративно.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что это могло произойти из-за высокомерия певицы. Ведь та после скандала с квартирой не извинилась и не покаялась перед Полиной Лурье, у которой сначала отобрали и купленную недвижимость, и потраченные на нее деньги. Люди этого поведения Долиной не простили.

