"Я для Ариадны являюсь примером": Анастасия Волочкова дала совет дочери Даны Борисовой

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org дала понять, что Дана Борисова допустила досадные промахи в воспитании дочери Полины. Вероятно, поэтому 18-летняя девушка вместо того, чтобы получать хорошее образование, сейчас проходит лечение в рехабе.
Анастасия Волочкова как пример для дочери
Анастасия Волочкова рассказала, что много сил вкладывала в воспитание дочери Ариадны. Та уже с полутора лет занималась во всевозможных студиях раннего развития. Ариадна пела, танцевала, играла в большой теннис, учила иностранные языки. В итоге выросла большой умницей. Учится, преподает и уже вышла замуж за любимого человека.
А примером для Ариадны, по словам Волочковой, всегда была она, звездная мама. Девочка видела, как трудится ее родительница. И старалась не отставать.
"Я для Ариадны являюсь примером. Ариадна всегда знала, что у меня в жизни с пяти лет была цель", — сказала Анастасия Волочкова.
Балерина дала понять, что не любит давать советов. И честно призналась, что тоже делала ошибки.
"Советы давать никому не буду. Многие вещи я делала не так. Все мы люди и нам свойственно ошибаться", — отметила Анастасия.
И все же Волочкова выдала одну рекомендацию для дочери Даны Борисовой, которая к 18-ти годам сделала несколько пластических операций, была в отношениях с 35-летним мужчиной, а после разрыва с ним угодила в рехаб с биполярным расстройством.
Дана Борисова и ее дочь Полина Аксенова.
Совет Волочковой дочери Даны Борисовой
Анастасия Волочкова посоветовала Полине Аксеновой ставить перед собой цель и идти к ней, не жалея сил. Так в свои юные годы поступала балерина.
"Я хочу Полине посоветовать перед собой цель учиться и стремиться к этой цели, не жалеть сил для ее достижения. Во всяком случае, так поступала я. И Ариадна знает, что я вошла в историю как настоящая русская балерина, которая до сих пор танцует.
Я своим творчеством была примером для Ариадны, как и для многих детей и молодежи в России. Дети с пяти лет меня знают. И я этим очень горжусь. И молодежь, и люди старшего поколения с большим уважением относятся ко мне, потому что я уже вошла в историю и представляла Россию на мировых сценах", — добавила Анастасия Волочкова.
