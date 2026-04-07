"Не понимала, что творит": экс-бойфренд дочери Даны Борисовой рассказал, куда она пропала

В начале февраля 18‑летняя Полина Аксенова — дочь популярной телеведущей Даны Борисовой — объявила, что вновь отправляется на лечение в клинику, после чего перестала появляться в социальных сетях. Последняя активность девушки онлайн зафиксирована 18 февраля. Отсутствие обновлений в ее аккаунтах вызвало волну тревоги среди подписчиков.

Ранее Полина публично говорила о диагностированном у нее биполярном расстройстве, а также упоминала сложности, связанные с зависимостями.

Откровения бывшего парня Полины Аксеновой

Подробности о состоянии дочери Даны Борисовой согласился раскрыть Артур Якобсон — 35‑летний продюсер и бывший возлюбленный Полины. Он подчеркнул, что, несмотря на завершение романтических отношений, продолжает принимать участие в судьбе девушки.

По его словам, в последнее время поведение девушки вызывало серьезные опасения у ее окружения.

"В последнее время Полина, мягко говоря, стала не очень хорошо себя вести. В подробности вдаваться не буду, но ее близкие все знают", — поделился Артур Якобсон.

Родители Полины в конце февраля приняли решение продлить курс лечения дочери в клинике — чтобы минимизировать риски возможных проблем в будущем. Артур полностью поддерживает это решение.

Продюсер также объяснил, почему Полина уже около двух месяцев не выходит на связь: она находится в клинике без доступа к телефону. При этом, как утверждает Якобсон, текущее состояние девушки стабильное и благополучное.

Влияние расставания и осознание проблемы

Якобсон допускает, что эмоциональное состояние Полины могло ухудшиться на фоне их разрыва, но отмечает: развитие событий во многом определила сама девушка. По словам Артура, в какой‑то период Полина словно утратила ориентиры и не до конца осознавала последствия своих действий.

"Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определенный момент я забил тревогу. Мне поверили только тогда, когда я впервые поговорил с ее папой и предоставил ряд доказательств", — добавил Артур.

Якобсон особо подчеркнул, что не может отстраниться от судьбы бывшей возлюбленной. Он также отметил, что Дана Борисова признательна ему за проявленную заботу.

О лечении — без подробностей

Отвечая на вопросы о том, проходит ли Полина реабилитацию и в чем заключаются особенности ее терапии, Артур предпочел не раскрывать детали. Вместо этого он еще раз акцентировал внимание на важности превентивных мер.

"Полина — молодая перспективная девчонка, вся жизнь впереди. Все плохое нужно рубить в зачатке… Да, отчасти вы все правильно понимаете, но все же детали раскрывать я не буду", — заключил Якобсон.

Дана Борисова не раз признавалась в сложных отношениях с дочкой. На перевоспитание не так давно она отправляла наследницу в деревню. Но при этом Дана потакала всем капризам Полины. Так, на 18-летие Борисова оплатила дочери дорогую пластическую операцию. Полина давно мечтала внести коррективы в свою внешность.

