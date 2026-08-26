«Вылез какой-то хмырь»: Юрий Лоза отреагировал на скандал с директором Валерия Леонтьева

Известный музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал скандал с директором Валерия Леонтьева Борисом Чигиревым, который на фестивале «Новая волна» в Казани грубо обругал девушек-журналисток и выхватил микрофон. Лоза призвал не торопиться с выводами — и привел примеры из собственного опыта.

Возможно, журналисты сами нарушили правила

Лоза допустил, что конфликт мог быть спровоцирован представителями прессы. Музыкант предположил, что люди, которые стремятся получить информацию и донести ее в лучшем виде до своих читателей что-то там нарушили.

«Это может быть спровоцировано одним, может быть другим. Может, они нарушили какие-то там установки, которые были применены в тот момент. Откуда я знаю? Вдруг Леонтьев запретил общаться и сказал: ребята, я не буду с вами говорить, а они все равно полезли. Мы же никогда не знаем ничего», — высказался Лоза.

Он припомнил случай из своей практики. Тогда Лозе пришлось выкидывать со сцены за шкирку своего поклонника.

«Были случаи, когда мне, артисту, приходилось выгонять зрителя со сцены. У меня идет настройка, вылез какой-то хмырь, а рядом никого, охранников нет. Мне пришлось самому его взять за шиворот и вывести. Всякое бывает», — сказал Юрий Лоза.

Журналисты тоже бывают агрессивны

По словам музыканта, ему неоднократно приходилось сталкиваться с давлением со стороны прессы — и не всегда корректным. Юрий Лоза припомнил случаи, когда он отказывался от общения из вредности. Или не хотел позировать.

«У меня сколько раз такое было. Журналисту надо, чтобы я ответил на вопрос, а я не хочу отвечать. Я не буду отвечать. Он говорит: ну как так? И лезет, хватает за руки и так далее. Например, артист не готов сниматься в этот момент. Он только что с самолета или с поезда, не привел себя в порядок. И вдруг бежит журналист с аппаратом. Что делать с ним тогда? Артист закрывается рукой и говорит, я не хочу сниматься. Сейчас я не готов сниматься. А его все равно начинают снимать для того, чтобы выложить этот кривой снимок в сеть. Как с ним обращаться надо?» — задался вопросом Лоза.

Вероятно, считая, что рукоприкладство в таком случае вполне оправданно. Даже если речь идет о женщинах.

Лоза не стал прямо оправдывать Чигирева, но дал понять: пока не знаешь всех обстоятельств, вешать ярлыки — занятие неблагодарное. У каждой стороны своя правда, и истина, как всегда, где-то посередине. Подробно о скандале, учиненном директором Валерия Леонтьева, можно прочитать здесь.

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