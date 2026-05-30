«Все вышло в стиле SHAMAN»: Дзюник оценил «прогрев» публики перед выходом клипа про иноагентов

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org оценил способ, которым певец SHAMAN прогревал аудиторию в канун выхода своей новой песни «Россия-мама» и клипа на нее. По мнению эксперта, он не видит ничего странного в методе Дронова. Правда, Дзюник сделал оговорку, давая понять, что хорошая песня в такой презентации не нуждается. Она либо нравится людям, либо нет. И с этим ничего поделать невозможно.

«Вышла новая песня SHAMAN. Как он ее продвигал — и на фоне посольства Соединенных Штатов, и на Болотной площади, да и у Кремлевской стены, у Спасской башни. Все вышло в стиле SHAMAN», — оценил Леонид Дзюник.

Продюсер считает, что любое продвижение песни в Сети приемлемо, если оно не нарушает закон страны и морально-этические нормы. Но успеха композиции это не гарантирует.

«Главное, чтоб песня пошла, главное, чтоб люди начали ее слушать, тогда идет движение. А если ее никто не слушает, клип не смотрит, значит, ты, извините за выражение, деньги свои просрал, не сработал так, как должно было быть», — добавил Леонид Дзюник.

Напомним, певец SHAMAN 28 мая презентовал новый клип на песню «Россия-мама», в котором использовал изображения звезд, признанных в России иноагентами. Перед выходом клипа Дронов долго интриговал, публикуя в Сети видео, на котором запечатлен в руках с загадочной папкой.

В кадрах SHAMAN сначала предстал у посольства США. Он уверял, что в его распоряжении есть некий документ с перечнем фамилий. На следующий день артист вновь вышел на связь с поклонниками — и опять на записи в его руках виднелась та самая загадочная папка. Но, как принято говорить, Бог любит троицу: Ярослав Дронов продемонстрировал свою таинственную папку и в третий раз — теперь уже на фоне Кремля.

«Россия! Я не имею права скрывать это предательство. Завтра в 12:00 буду жечь правдой, как кремлёвская звезда», — пообещал артист.

Клип вызвал неоднозначную реакцию в музыкальном сообществе. Так, продюсер Виктор Дробыш заявил, что SHAMAN не стоит увлекаться политикой в своем творчестве, иначе он может стать Кобзоном в негативном смысле.

