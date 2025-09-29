Волочкова ответила Серову после слов, что у нее не все в порядке с головой: "Он никому не интересен и забыт"

Балерина Анастасия Волочкова через Teleprogramma.org ответила на оскорбления певца Александра Серова. Он вспомнил о встрече с ней, а она утверждает, что никогда не виделась с ним. Зачем же Серов высказывается об Анастасии? Вот ее версия.
Что Волочкова ответила Серову
Анастасия Волочкова дала понять, что не очень удивлена высказываниям о ней Серова. Балерина заявила, что уже вошла в историю. И именно это обстоятельство является для многих мощным раздражителем.
"Я никогда в жизни с ним не пересекалась, — сказала о Серове Волочкова в беседе с Teleprogramma.org. — Ему не дает покоя тот факт, что он никому не интересен и забыт. Когда вы мне эту фамилию произнесли, я думала речь идет о художнике Серове.
И знаете, что меня отличает от других людей? То, что меня вовсе не интересует, что они думают обо мне. За меня говорят мои достижения. Я уже вошла в историю как великая русская балерина. И этот неоспоримый факт многим не дает покоя".
Александр Серов. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Что сказал о Волочковой Серов?
74-летний певец Александр Серов во время программы 'Хватит слухов' на ТВЦ унизил Анастасию Волочкову. Он рассказал, что встречался с ней лет двадцать назад. По словам Серова, Волочкова вела себя неподобающе.
Певец заявил, что та водрузила ноги на стол. И он еще тогда понял, с кем имеет дело. Серов добавил, что у Волочковой 'проблемы с головой'.
С чего все началось
Этот конфликт с балериной спровоцировал сам Александр Серов. Он увидел, как Анастасия играла в футбол в составе команды 'АРС'. Музыкант заявил, что не понял, для чего ее пригласили на поле.
Волочкова тогда в своей манере ответила Серову. Балерина сообщила, что ей заплатили хороший гонорар. А Александра Серова она назвала 'сбитым летчиком'.
"Лучше быть девочкой в душе, чем быть сбитым летчиком", — заявила Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.
