Волочкова ответила Серову после слов, что у нее не все в порядке с головой: "Он никому не интересен и забыт"

Балерина Анастасия Волочкова через Teleprogramma.org ответила на оскорбления певца Александра Серова. Он вспомнил о встрече с ней, а она утверждает, что никогда не виделась с ним. Зачем же Серов высказывается об Анастасии? Вот ее версия.

Что Волочкова ответила Серову

Анастасия Волочкова дала понять, что не очень удивлена высказываниям о ней Серова. Балерина заявила, что уже вошла в историю. И именно это обстоятельство является для многих мощным раздражителем.