Волочкова объяснила Серову свое появление на футбольном поле: "Заплатили большой гонорар"

Анастасия Волочкова в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала слова Александра Серова, который назвал ее "нетрезвой бабой" на футбольном поле.
Волочкова против Серова
Бывшая прима-балерина Большого театра была удивлена тем, что Серов так пристально следит за ее жизнью. Кроме того, артистка подметила, что певец назвал ее творчество детским садом. Это задело Волочкову, чей график расписан на месяц вперед.
Она уверена, что Серов сам бы хотел оказаться на ее месте. Но его никто не звал на футбольный матч в качестве приглашенного гостя. Анастасия уверена, что музыканта расстроит и то, что она получила за свой выход на поле еще и внушительный гонорар.
"Это далеко не в первый раз, когда на моем имени хотят пропиариться люди. Причем лезут с какими-то совершенно непонятными выпадами. Дичь я не люблю комментировать в принципе. От меня все ждут какого-то ответа. А ответа у меня нет.
Действительно, я вышла на поле как балерина. Меня пригласило руководство и все были счастливы, довольны. Люди с соседнего поля прибегали, чтобы меня увидеть. Чтобы со мной сфотографироваться. Ну и что хочу сказать, я очень волновалась.
Я балерина и в футбол никогда не играла. Я бывала на матчах только в качестве зрителя. Но моих друзей есть футболисты. Это и Саша Кержаков, и Дима Тарасов. Он в свое время помог мне с доктором очень серьезным", - заверила Волочкова.
Серов назвал Волочкову "нетрезвой бабой"
Балерина также заверила, что никогда не стала бы пить просекко перед выходом на поле. Поэтому выпады Серова о ее якобы нетрезвом состоянии показались ей нелепыми и смешными. На матч не пускают даже тех, кто только пригубил спиртное.
"И мне звонят журналисты, передают слова Серова. Тот заявил, что я будто нетрезвой пришла на поле. Что я вообще не артист. И как я попала на это поле. Я так скажу: артист я или не артист — это судить может только мой зритель.
А Серов — это человек, которого я даже не знаю. Он что был хотя бы на одном из моих выступлений? И называет мое творчество детским садом.
Лучше быть девочкой в душе, чем быть сбитым летчиком. Уже показатель и то, что это он следит за мной. Моей игрой в футбол. Это говорит о многом.
Наверное, сам хотел оказаться на моем месте, на этом поле с мячом. Но его-то не пригласили. Меня пригласили организаторы матча, и даже за это заплатили большой гонорар. Надо передать это Серову.
Как я туда попала? Пригласили, деньги заплатили, вот я туда и попала. Я очень волновалась, чтобы не подвести ребят. О каком просекко может идти речь? Даже если бы бокал был выпит, меня никуда бы не пустили. Даже тренеров проверяют перед игрой. Я живу своей жизнью. И все могут увидеть меня на сцене с шоу "Одержимость", - говорит балерина.
