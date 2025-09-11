Волочкова объяснила Серову свое появление на футбольном поле: "Заплатили большой гонорар"

Анастасия Волочкова в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала слова Александра Серова, который назвал ее "нетрезвой бабой" на футбольном поле.

Волочкова против Серова

Бывшая прима-балерина Большого театра была удивлена тем, что Серов так пристально следит за ее жизнью. Кроме того, артистка подметила, что певец назвал ее творчество детским садом. Это задело Волочкову, чей график расписан на месяц вперед.

Она уверена, что Серов сам бы хотел оказаться на ее месте. Но его никто не звал на футбольный матч в качестве приглашенного гостя. Анастасия уверена, что музыканта расстроит и то, что она получила за свой выход на поле еще и внушительный гонорар.

"Это далеко не в первый раз, когда на моем имени хотят пропиариться люди. Причем лезут с какими-то совершенно непонятными выпадами. Дичь я не люблю комментировать в принципе. От меня все ждут какого-то ответа. А ответа у меня нет. Действительно, я вышла на поле как балерина. Меня пригласило руководство и все были счастливы, довольны. Люди с соседнего поля прибегали, чтобы меня увидеть. Чтобы со мной сфотографироваться. Ну и что хочу сказать, я очень волновалась. Я балерина и в футбол никогда не играла. Я бывала на матчах только в качестве зрителя. Но моих друзей есть футболисты. Это и Саша Кержаков, и Дима Тарасов. Он в свое время помог мне с доктором очень серьезным", - заверила Волочкова.

Серов назвал Волочкову "нетрезвой бабой"

Балерина также заверила, что никогда не стала бы пить просекко перед выходом на поле. Поэтому выпады Серова о ее якобы нетрезвом состоянии показались ей нелепыми и смешными. На матч не пускают даже тех, кто только пригубил спиртное.