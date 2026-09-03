Волочкова о конфликте Пугачевой и Резника: «Готова помирить их»

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с Teleprogramma.org призвала Аллу Пугачеву и Илью Резника прекратить публичную перепалку и найти путь к примирению.

Поводом для высказывания послужил резкий ответ Примадонны, которая ранее назвала поэта «старцем, который уже должен доживать свой век».

Волочкова призналась, что испытывает глубокое уважение к обоим деятелям культуры и не может оставаться в стороне от их раздора.

«Я заведомо против любых конфликтов между творческими людьми, особенно. Что касается Аллы Борисовны, я её очень люблю, уважаю. И она легенда, действительно, и человек, который вошёл в историю. Что касается Ильи Резника, это легендарный человек, который написал песни. По моей информации, что и Алле Борисовне, и многим артистам. И этот человек — история тоже. Оставшийся в России, оставшийся преданным нашей родине», — заявила балерина.

Волочкова подчеркнула, что не может поддержать «высказывания против великого человека» и призвала сохранять чувство благодарности к творчеству независимо от личных обид.

«Музыка и танец живут в душе каждого человека. И они не требуют языка. И поэтому я, если что-то могу сделать для того, чтобы этот какой-то конфликт или разногласие устранить и быть таким послом мира для примирения двух творческих людей, я всегда буду за это ратовать», — отметила она.

Многолетняя дружба Ильи Резника и Аллы Пугачевой разрушилась после того, как поэт и его супруга Ирина Романова отправили певице поздравление с 75-летием в 2024 году, выразив надежду, что их песни останутся жить, несмотря на разные пути.

В ответ, по словам супруги поэта, Примадонна прислала резкое СМС: «Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе».

Резник признался, что так и не понял причину такой реакции, и дал понять, что глубоко обижен на бывшую музу.