«Доживай свою никчемную жизнь»: Резник рассказал о последнем сообщении от Пугачевой

Они были связаны творчеством и дружбой десятилетиями. Илья Резник написал для Аллы Пугачевой несколько хитов. «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня» и еще десятки песен стали настоящими гимнами эпохи. Но многолетний союз оказался хрупким: то, что когда-то казалось нерушимым, закончилось жестким сообщением, которое потрясло даже тех, кто привык к громким размолвкам звезд.

Все раскрыла супруга поэта Ирина Романова. По ее словам, в 2024 году они с Резником записали для Пугачевой поздравление с юбилеем. Тогда Примадонне исполнилось 75 лет. Отмечала она свой праздник уже в качестве эмигрантки.

В нем поэт выразил мысль о том, что теперь у них разные пути, но их песни «останутся жить». Казалось бы, достойное и спокойное послание от человека, который многое прошел вместе с именинницей. Однако реакция Примадонны оказалась неожиданной.

«Вечером того же дня приходит СМС от Аллы Борисовны: «Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе», — поделилась Ирина Романова во время интервью Тутте Ларсен в первом выпуске интервью‑шоу «Нетленка».

Что именно произошло с Аллой Борисовной и почему она таким образом отреагировала на поздравление, Илья Резник и его супруга так и не поняли. Поэт дал понять, что обижен на Примадонну.