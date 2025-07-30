Вика Цыганова — про уход в монастырь: "Я дома, солю огурцы и варю варенье"

Певица Вика Цыганова заявила, что пока не собирается уходить в монастырь вместе с мужем. Хотя ранее ряд компетентных СМИ ссылались на слова артистки. Якобы знаменитость рассматривала возможность отдалиться от мирской жизни.

Правда, сделать это Вика хотела в более зрелом возрасте. Сейчас таких помыслов у нее, похоже, нет — и вот почему.

"Я думаю, что с моими грехами, меня туда не пустят. Я дома, солю огурцы и варю варенье. Готовлюсь к юбилейному показу на Неделе моды. Все это дело в русском стиле. Поэтому сейчас тренируюсь на малиновом варенье, огурцах. В монастырь пока не собираюсь", — заявила Вика Цыганова в беседе с сайтом Teleprogramma.org.

Ранее певица раскритиковала концерты Валерия Леонтьева. Она говорила, что не понимает экстравагантного творчества артиста, который выбирает слишком откровенные наряды. Цыганова заявила, что едва ли согласится еще раз подвергнуть себя такому испытанию, как концерт Леонтьева.