Верховный суд отменил "cхему Долиной": известный адвокат сделал срочное заявление

Верховный суд поставил точку в деле о квартире Ларисы Долиной. Право собственности остается за Полиной Лурье, а "схема Долиной" отменяется. По решению судебной инстанции Лариса Александровна должна выселиться из своей квартиры в Хамовниках.
Резонансное дело, которое ранее рассматривалось за закрытыми дверями, 16 декабря было вынесено на открытое заседание Верховного суда. Суд впервые провел прямую трансляцию в социальных сетях, собрав рекордную аудиторию. Зал кишел журналистами и разными заинтересованными лицами. Также на судебном заседании присутствовала и Полина Лурье.
Справедливо ли решение Верховного суда? И что в этой ситуации делать самой Ларисе Долиной? На эти вопросы Teleprogramma.org ответил адвокат Сергей Жорин.
Сергей Жорин о решении Верховного суда: "Это решение мало того что законно, оно справедливо"
"Квартира останется у Полины Лурье, а Долину выселят в судебном порядке. Я думаю, что все будет именно так. Это решение мало того что законно, оно справедливо. И уж точно способствует возвращению доверия граждан к судебной системе, — отметил Сергей Жорин.
— Искренне поздравляем Полину Лурье и всех, кто за нее беспокоился. И в том числе и я искренне надеялся, что закон и справедливость восторжествуют, что и произошло".
Сергей Жорин. Фото: личный архив
Какой совет Ларисе Долиной дал Сергей Жорин
— А что в такой ситуации следует предпринять самой певице?
— Долиной нужно делать то, что нижестоящие суды хотели, чтобы делала Полина Лурье, — искать мошенников и взыскивать с них деньги. Нескольких человек осудили за преступление в отношении Ларисы Долиной.
У певицы есть право заявить гражданский иск и взыскать со злоумышленников те деньги, которые она им передала. Но за это уж точно не должна отвечать Полина Лурье. Поэтому данное решение Верховного суда является справедливым.
А как вы считаете, справедливо ли решение Верховного суда? Делитесь в комментариях!
