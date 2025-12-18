Верховный суд отменил "cхему Долиной": известный адвокат сделал срочное заявление

Верховный суд поставил точку в деле о квартире Ларисы Долиной. Право собственности остается за Полиной Лурье, а "схема Долиной" отменяется. По решению судебной инстанции Лариса Александровна должна выселиться из своей квартиры в Хамовниках.

Резонансное дело, которое ранее рассматривалось за закрытыми дверями, 16 декабря было вынесено на открытое заседание Верховного суда. Суд впервые провел прямую трансляцию в социальных сетях, собрав рекордную аудиторию. Зал кишел журналистами и разными заинтересованными лицами. Также на судебном заседании присутствовала и Полина Лурье.

Справедливо ли решение Верховного суда? И что в этой ситуации делать самой Ларисе Долиной? На эти вопросы Teleprogramma.org ответил адвокат Сергей Жорин.

Сергей Жорин о решении Верховного суда: "Это решение мало того что законно, оно справедливо"