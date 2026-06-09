«У нее какие-то проблемы»: Волочкова ответила Штурм, предсказавшей ей ужасное будущее

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org раскрыла, что на самом деле стоит за ее конфликтом с певицей Натальей Штурм. Звезда балета обвинила исполнительницу хита о школьном романе в желании хайпа на ее честном имени.

Волочкова объяснила, по какой причине Наталья Штурм вдруг набросилась на нее и начала обвинять в алкоголизме и стыдить за поведение. Две возрастные дивы пересеклись на красной дорожке одного светского мероприятия. Дамам стало тесно. По словам Волочковой, Штурм быстренько решила развернуть ситуацию в свою пользу и извлечь из нее максимум выгоды для своего подзабытого имени.