«У нее какие-то проблемы»: Волочкова ответила Штурм, предсказавшей ей ужасное будущее

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org раскрыла, что на самом деле стоит за ее конфликтом с певицей Натальей Штурм. Звезда балета обвинила исполнительницу хита о школьном романе в желании хайпа на ее честном имени.
Волочкова объяснила, по какой причине Наталья Штурм вдруг набросилась на нее и начала обвинять в алкоголизме и стыдить за поведение. Две возрастные дивы пересеклись на красной дорожке одного светского мероприятия. Дамам стало тесно. По словам Волочковой, Штурм быстренько решила развернуть ситуацию в свою пользу и извлечь из нее максимум выгоды для своего подзабытого имени.
«Наташа Штурм подошла ко мне на красной дорожке и сама мне сказала: «Ну все, сейчас устроим хайп». А мне этот хайп не нужен, я балерина со своим именем, которое создавала годами ежедневного труда. У меня концерты, я берегу свой сустав, восстанавливаюсь после тяжелейшей операции.
Никто ее не потеснил. Меня этими дорожками не удивить. Захотелось, упомянув мое имя, сделать для себя какую-то историю. Я не знаю, может, у нее какие-то проблемы», — высказалась Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.
Наталья Штурм. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Недавно Анастасия Волочкова и Наталья Штурм встретились на светском рауте. Обе знаменитости вышли на красную ковровую дорожку. Пока певица позировала фотографам, балерина вместе с директором бесцеремонно ее потеснила — буквально отодвинула в сторону. Наталья явно была не в восторге от такого поворота.
Сначала певица не хотела выносить этот эпизод на публику, но когда вокруг инцидента стало нарастать напряжение, все же решила высказаться открыто — и даже предупредила Волочкову. По словам Штурм, увлечение балерины спиртным может привести к печальным итогам.
Давая назидания Волочковой, Штурм привела в пример певца Евгения Осина, который умер от алкоголизма.