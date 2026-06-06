«Мне Жени хватило»: Штурм заявила, что Волочкова напоминает ей умершего от алкоголизма Осина

Недавно Анастасия Волочкова и Наталья Штурм появились на светском мероприятии. Обе артистки оказались на красной ковровой дорожке. В то время как певица позировала фотографам, балерина вместе со своим директором бесцеремонно потеснила ее. Подобное поведение вызвало у Натальи Штурм явное недовольство.

Изначально артистка не планировала предавать ситуацию огласке, однако, видя, что напряжение вокруг инцидента нарастает, решила публично отреагировать — и даже предостеречь Волочкову: по мнению певицы, пристрастие балерины к алкоголю может привести к печальным последствиям.

«Я давно не видела Волочкову. Что могу сказать? Ничего хорошего. Напомнила мне Женю Осина за год до его ухода. Тогда я его видела последний раз. Я к Насте всегда хорошо относилась. Мне не печально, что так нелепо у нее все сложилось. Переживать за „чужих демонов“ я больше не буду, мне все равно, кто и как распоряжается своей жизнью. Это их личное дело. Мне Жени хватило», — сказала Штурм.

По словам исполнительницы, ее крайне поразило, что Анастасия Волочкова покинула вечеринку последней. Такую ситуацию певица охарактеризовала как «стыд» и сочла тревожным сигналом. В сложившихся обстоятельствах артистка возлагает ответственность не только на саму балерину, но и на ее ближайшее окружение.

Личного разговора с Волочковой у Штурм так и не состоялось. Певица признается: вероятно, с балериной уже бессмысленно вести беседы — та, по ее мнению, существует в собственной реальности, чувствует себя в ней не лучшим образом и не отдает отчета происходящим событиям.

Сама же Анастасия Волочкова категорически отрицает наличие у себя каких‑либо проблем. По ее словам, обвинения в алкоголизме — происки недоброжелателей. Артистка утверждает, что позволяет себе лишь пару бокалов игристого, да и то исключительно после работы: она занята продвижением шоу «Одержимость» и ряда других проектов, на которые приглашает зрителей бесплатно. Более того, Волочкова отказалась от участия в программе «Звезды под капельницей»: звездный доктор Василий Шуров предлагал ей помощь при условии, что она останется в реабилитационном центре, — однако балерина покинула проект.